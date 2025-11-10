プレミアリーグ第11節マンチェスター・シティ対リヴァプールの一戦が、マンチェスターのエティハド・スタジアムで行われた。



この2チームは近年のプレミアを象徴するクラブとなっており、17-18シーズンのシティのリーグ優勝以降、現在までプレミアのタイトルはどちらかが必ず獲得している。



昨季はシティが躓くシーズンとなっており、リーグ戦の2試合ではどちらもリヴァプールが勝利した。





ただ、このゲームで先制したのはシティだった。MFから右SBにコンバートされたマテウス・ヌネスのクロスにボックス内でアーリング・ハーランドが反応。高さを生かしたヘディング弾から先制点を挙げた。すかさずリヴァプールも反撃。モハメド・サラーの右CKからフィルジル・ファン・ダイクがヘディングで合わせ、スコアを振り出しに戻す。しかし、審判団はオフサイドの判定を下す。アンディ・ロバートソンのポジショニングがGKジャンルイジ・ドンナルンマのプレイに影響を及ぼしたとされ、取り消しとなった。その後は完全にシティペースに。ニコ・ゴンザレスが前半アディショナルタイムでゴールを決め、63分にはドクのミドルシュートでダメ押しに。リヴァプールは直近のゲームでアストン・ヴィラ、レアル・マドリードといった難敵を下していたが、シティには届かなかった。ドンナルンマから得点を奪えなかったシティだが、この試合のオンターゲット、枠内シュートはわずか1本に終わっている。今季はここまで18試合を戦っているリヴァプールだが、90分間でオンターゲット1本のみはリーグカップでのクリスタル・パレス戦に続いて2度目となった。その試合は若手中心で臨んだゲームとなっており、シティ戦と同様に0-3で敗れている。今夏の移籍市場でリヴァプールはフロリアン・ヴィルツ、ウーゴ・エキティケ、アレクサンデル・イサクと3人のアタッカーに大金を費やしたが、誰もこの試合で得点を挙げることができなかった。イサクに関しては出場もなく、ニューカッスル時代の活躍は影を潜めている。