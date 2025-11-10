ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のボーカル・ＲＹＵＩＣＨＩこと河村隆一の公式サイトが１０日に更新され、河村が喉の不調を理由に公演を中止・延期することが発表された。中止・延期となるのは「Ｒｙｕｉｃｈｉ Ｋａｗａｍｕｒａ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｎｏ Ｍｉｃ， Ｏｎｅ Ｓｐｅａｋｅｒ Ｃｏｎｃｅｒｔ ａｔ Ｃｈｕｒｃｈ Ｔｏｕｒ ２０２５−２０２６ Ｐｈａｓｅ．０３」の３公演。

公式サイトでは「いつも河村隆一を応援いただきまして、ありがとうございます」と始め、「開催を予定しておりました『Ｒｙｕｉｃｈｉ Ｋａｗａｍｕｒａ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｎｏ Ｍｉｃ， Ｏｎｅ Ｓｐｅａｋｅｒ Ｃｏｎｃｅｒｔ ａｔ Ｃｈｕｒｃｈ Ｔｏｕｒ ２０２５−２０２６ Ｐｈａｓｅ．０３』１１月１４日（金）茨城公演、１１月１８日（火）、１９日（水）神奈川公演は、喉の不調により医師の診断のもと、現時点で万全な状態での開催が困難であると判断し、やむを得ず、開催を中止・延期させていただきます」と喉の不調が原因だと説明し、３公演の中止・延期を発表した。

続けて「本公演を楽しみにされていた皆様には、大変ご迷惑をお掛けする結果になりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「振替公演及び払い戻しの詳細は、後日改めてご案内いたします。お手持ちのチケットは詳細発表まで大切に保管してお持ちください」と呼びかけた。

河村隆一は１９年に肺腺がんの手術、２２年に声帯の手術を行ったことを明かしている。