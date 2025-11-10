¡Ö¥Ç¥¹¥²¡¼¥à²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÎÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡¡ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤¿à¥ä¥ÐÆÚá¤Ë14Ëü¿ÍÀïØË¡¡
ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ê°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¡Ë¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ëà¥Ç¥¹¥²¡¼¥à²ñ¾ìá¤Ë¤Ê¤ë¨¡¨¡¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û1,948.9ËüÉ½¼¨¡¢14Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¼çºÅ¼Ôá
¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬È¯¿®¤·¤¿¤½¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬¡¢X¾å¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¤Õ¤ë¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿¿¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ......¡£
2025Ç¯11·î3Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤â¤Á¤¤ó¡Ê¡÷mocchikinchak¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¶õ¹ÁÆâ¤Ë¤¢¤ëÊâÆ»¤Î¼Ì¿¿¡£
¸«¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ë¿Í±Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Å·°æ¤Ë¤Ï¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¡£¤½¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Î²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë......Ãå¤°¤ë¤ß¤ÎÆÚ¤µ¤ó¤Î´é¡£
......¤¹¤´¤¯¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£Ìµ¿Í¤Î¶õ¹Á¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Ì¿·ü¤±¤Î¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡ª¡©
¤½¤Î»ëÀþ¤«¤é¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª
¤â¤Á¤¤ó¤µ¤ó¤¬¼Ì¿¿¤ËÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÒì¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤ÎÊâÆ»¡¢Ìð¾ì¤È¤ó¤ÎCMÎ®¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ç¥¹¥²¡¼¥à²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÎÉÝ¤¹¤®¤ë¡×
¤½¤¦¡£¤¢¤Î¥Ö¥¿¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î¤ß¤½¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡ÖÌð¾ì¤È¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¡Ö¤Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¤´ÅöÃÏ¤é¤·¤¯¡¢Ìð¾ì¤È¤ó¤ÎCM¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²è¤¬¾ú¤¹Ç÷ÎÏ......¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÉÔ²º¤¹¤®¤ë¡£Ìð¾ì¤È¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥ä¥ÐÆÚ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄÌÏ©Ãæ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬Ìµµ¡¼Á¤Ê¡Ö¤Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Î´é¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¹Ô°Ù¡×¤Î¤è¤¦¤À¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Ì¿¸ð¤¤¤·¤¿¡£
¡ÖÌð¾ì¤È¤ó¤µ¤ó¡¢TCGÂç·¿Âç²ñ¤ÎºÝ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¤Î¹âÆ¤â¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¤´ÈÓÂçÀ¹¤êÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤ß¤½¤«¤Ä¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¤â¤Á¤¤ó¤µ¤ó¡Ë
Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤â¤Á¤¤ó¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï14Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê10ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤¤¤Ö½ªÈ×¡×
¡ÖÌë»£±Æ¤·¤Æ¤¿¤é¤â¤Ã¤È¥Ç¥¹¥²¡¼¥à´¶¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¿Í´Ö¤¬²ÈÃÜ¤È¤·¤Æ»ô¤ï¤ì¤Æ¤ëÀ¤³¦Àþ¤À¡×
¤½¤·¤Æ¡¢5Æü¤Ë¤ÏÌð¾ì¤È¤ó¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@YabatonO¡Ë¤â¡¢¤â¤Á¤¤ó¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¤³¤¦Óñ¤¤¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ä¤¬ÆÍÁ³¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿
¡Ö¡Ø¤¢¤Ï¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê´é¤·¤Ê¤¤¤Ç¤è¡£¤³¤ì¤Ï"Í·¤Ó"¤À¤è¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ë¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¡£¡Ù¡×
......¼çºÅ¼Ô¤Îà²òÁüÅÙá¤¬¡¢¹â¤¹¤®¤ë¤Ê¡©¡¡¤Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê´·¤ì¤Æ¤ë¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢6Æü¤Ë¤Ï±ÇÁü¤â......¡Ê²»À¼¥ª¥ó¤ÇºÆÀ¸¿ä¾©¡Ë¡£
¤Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ëºî¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿...- Ìð¾ì¤È¤ó¡Ú¸ø¼°¡Û (@YabatonO) November 6, 2025
¤³¤ÎÀè¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´ÁÛÁü¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹??? https://t.co/V7A9rEg520 pic.twitter.com/Q0lqKFLfdK
¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤òÄÌ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔµ¤Ì£¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤Ê¤Ë¤·¤íÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¢ö¡×¤È¤¤¤¦CM¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢5Æü¤Î¥Ý¥¹¥È¤Î¤ª¤½¤í¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¡£
ºÇ¸å¤Ë¤ÏÄã¤¤À¼¤Ç¤È¤Ó¤¤ê¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¯¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¡¡¤³¤ÎÌ£¡¡¤ß¤½¤«¤ÄÌð¾ì¤È¤ó¢ö¡×¡£......¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤Î´ë¶È¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤âà¥Ç¥¹¥²¡¼¥àá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Î¤À¤«¤é......¡£