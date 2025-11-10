¿¿ÄáÄ®¡¢¿åÆ»ÎÁ¶â¤ò£³£¸¡ó°ú¤¾å¤²Êý¿Ë¡¡¼Â¸½¤Ê¤é¿ÀÆàÀî¤ÇºÇ¹â³Û¡¢Ä®Ä¹¤Ï¡Ö°ú¤²¼¤²¡×¤Î¸øÌó¼é¤ì¤ºÄÄ¼Õ
¡¡¿¿ÄáÄ®¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÆ»ÎÁ¶â²þÄê¤ò½ä¤ê¡¢¾®ÎÓ¿¹ÔÄ®Ä¹¤Ï£±£°Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Ä®µÄ²ñÁíÌ³·ÐºÑ¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Ç£³£¸¡ó°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ä®¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤ËÁ´ÂÎ¤ÇÌó£²£±¡ó°ú¤¾å¤²¤ë²þÄê°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Ä®Ì±¤é¤ÎÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤ÆÅ±²ó¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£Ä®¤Ï¿·¤¿¤Ê²þÄê°Æ¤òÍèÇ¯£±·î¤ÎÄ®µÄ²ñÎ×»þ²ñ¤ÇÄó½Ð¤·¡¢Æ±£³·î»ÈÍÑÊ¬¤«¤é¤Î¿·ÎÁ¶âÅ¬ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¿ÀÆàÀî¸©ÆâºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓÄ®Ä¹¤ÏÆ±¾ïÇ¤°Ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢£²£°£²£³Ç¯£±£±·î¤ÎÄ®Ä¹Áª¤Ç·Ç¤²¤¿¡Ö¿åÆ»ÎÁ¶â¤Î°ú¤²¼¤²¡×¤È¤¤¤¦¸øÌó¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÄÄ¼Õ¡£¡ÖÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢º£É¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬À¯¼£²È¤ÎÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤À¤È¤¤¤¦É÷¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
