悪気なき“経験談マウント”？「うちの子は…」「ありえない」と言う友人に、モヤモヤ【ママリ】
子育てをしていると誰しも通る道というのはあると思いますが、みんなが同じ経験をするわけではないですよね。イレギュラーなことがあったり、聞いていた話と違うということもたくさんあるものではないでしょうか。この記事では、子持ちの友達が何かにつけて「わかる。うちの子も」とLINEで送ってくることにモヤモヤするという投稿を紹介します。「そんなに大変じゃない」と投稿者さんが送ったところ「ありえない」と返信が来て、会いたくないとすら思ったという投稿者さん。どう断れば角が立たないか知りたいそうです。
子どもが2人いる友達の「うちの子も～」という言葉についモヤモヤしてしまい「それほど大変じゃない」と伝えたという投稿者さん。実際に子どもはあまり手がかかるタイプではなく、そこまで苦労はしていないとのこと。
羨ましい気持ちや、自分の経験では想像できなかったことを伝えたかったのかもしれませんが、もう少し言葉を選んでほしいと感じますよね。LINEのやり取りでは、相手の本当の意図までは読み取れないことも多く、言葉次第で誤解を招いてしまうことがあります。
「ありえない」という子持ちの友達の言葉にモヤモヤ
なんかモヤモヤしているので
書かせて下さい。
友達(二児のママ)と
LINEのやり取りをしていて
何を言っても
「わかるわ～うちの子も。。。」と言われ
「今、一番大変だよね！その頃のうちの子は。。。」
って言われ
だんだんめんどくさくなって来て
夜は８時間～10時間ぐらいよく寝てくれるし、
そんなに大変な思いしてないからー！笑
って返すと
「えっ？！ヤバイんだけど！ありえないわー」
っと言われました。
何て言うか。。。
自分の子育てしてきた経験と違うからって
「ありえない」はカチンと来ました(;´д｀)
うちの子は２ヶ月に入ってから
理由のわかんない泣きをほとんどしないし
抱っこかミルクかうんちか眠いかの4択です。
夜もよく寝るし。。。
本当に産む前は大変だと皆に言われ過ぎてて
実際産むと拍子抜けするぐらい手がかかなくて。
それを言ってもありえないって。。。
子供なんて、それぞれだし
自分の経験だけで決めつけるような言い方されて
モヤモヤです(;´д｀)
今度遊びに行くからと言われていて
正直、会いたくないんですが
良い断り方ないですか？？？
こればかりは子どもの性格や個性もありますし、ママとの相性もありますよね。自分と違うからといってありえないという一言で切り捨てられてしまったら、モヤモヤして当然かもしれません。
モヤモヤする友達への断り方にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
鬱陶しいやりとりをしてくる人いますよね(>_<)
私なら産後の体調不良がなかなか治らないことを理由に断ります。それでもしつこいようなら、嫌われること覚悟で何かとその都度理由つけて断りますね(>_<)
それはモヤモヤしますね…
自分がうまくいってないからうらやましいんですよね、きっと。
断るの今後の付き合いまで辞めないなら、とりあえず忙しいで、いいと思います！具体的な日取り決めそうになっても、色々と用事があるって言って断りましょ！
今後の付き合いまで辞めるなら、はっきりもうそういうこと言われるから会いたくないって言っちゃいましょうw
(うちでは)ありえない(話だ)、の意味なんでしょうけど、
私もその子育て武勇伝のノリ嫌いです笑
羨ましい気持ちや、自分の経験では想像できなかったことを伝えたかったのかもしれませんが、もう少し言葉を選んでほしいと感じますよね。LINEのやり取りでは、相手の本当の意図までは読み取れないことも多く、言葉次第で誤解を招いてしまうことがあります。
子育ては誰かと比べるものではなく、それぞれの家庭に合ったやり方があるものです。状況も環境も違う中で、比較すること自体が難しいですよね。無理に説明したり、相手に合わせたりする必要はありません。自分の気持ちに正直に、心地よい関係をどう築くかを考えていけると良いですね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）