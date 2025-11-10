ÆüËÜ¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¡¡»ØÆ³¼Ô¤ÎÂæÏÑÈ¯¸À¤Ç¡¡Ãæ¹ñ³°¸òÉô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î10Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÎÓ·õ¡Ê¤ê¤ó¡¦¤±¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï10Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¤è¤ë¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯Îõ¤ÊÉÔËþ¤ÈÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿È¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¸·½Å¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÏÀèÆü¤Î¹ñ²ñ¤ÇÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¸øÁ³¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤Ø¤ÎÉðÎÏ²ðÆþ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤ËÍðË½¤Ë´³¾Ä¤·¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ÈÃæÆü´Ö¤Î»Í¤Ä¤ÎÀ¯¼£Ê¸½ñ¤ÎÀº¿À¡¢¹ñºÝ´Ø·¸¤Î´ðËÜ½àÂ§¤ËÃø¤·¤¯ÇØ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¿À¯¼£ÅªÌóÂ«¤ËÃø¤·¤¯È¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¼Á¤È±Æ¶Á¤Ï¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¶¯Îõ¤ÊÉÔËþ¤ÈÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿È¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·½Å¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤È¶¯¤¤¹³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç²ò·è¤·¡¢¹ñ²ÈÅý°ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ï½ã¿è¤ËÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤«¤Ê¤ë³°ÉôÀªÎÏ¤Î´³¾Ä¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×ÀªÎÏ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ãæ¹ñ¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤ËÄ©Àï¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅý°ì¤ÎÂç¶È¤òÁË¤â¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£ÃæÆü´Ø·¸¤ò¤É¤ÎÊý¸þ¤ËÆ³¤¤¿¤¤¤Î¤«¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¤Î¾¡Íø80¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÂæÏÑ¸÷Éü¡ÊÆüËÜ¤Î¿¢Ì±Åý¼£¤«¤é¤Î²òÊü¡Ë80¼þÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤Ç¿¢Ì±Åý¼£¤ò¹Ô¤¤¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ºá¤òÈÈ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î°ÙÀ¯¼Ô¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÌäÂê¤Ø¤Î²ðÆþ¤ò¤¿¤¯¤é¤à¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝÀµµÁ¤Ø¤ÎËÁÆÂ¡Ê¤Ü¤¦¤È¤¯¡Ë¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤Ø¤ÎÄ©È¯¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃæÆü´Ø·¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¹ï¤ÊÇË²õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤ë¡£Åý°ì¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¤Ë¤Ï³Î¸Ç¤¿¤ë°Õ»Ö¡¢½½Ê¬¤Ê¼«¿®¡¢½½Ê¬¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅý°ì¤ÎÂç¶È¤Ë´³¾Ä¤·¡¢Ë¸³²¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î¤¿¤¯¤é¤ß¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÊ´ºÕ¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¾¤Á¤ËÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÆâÀ¯´³¾Ä¤ò¤ä¤á¡¢Ä©È¯¤È°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿Æ»¤ò¤³¤ì°Ê¾å¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦Â¥¤¹¡£