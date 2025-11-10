»öÌ³½ê¤Î´é¤À¤È»×¤¦¡ÖSTARTO¼Ò½êÂ°¤Î30Âå¥¿¥ì¥ó¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖµÆÃÓÉ÷Ëá¡×¤òÍÞ¤¨¤¿¡¢1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï10·î7Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖSTARTO¼Ò¤Î30Âå¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤Î´é¤À¤È»×¤¦STARTO¼Ò½êÂ°¤Î30Âå¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥é¥Þ¤äCM¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤é¤È¶¦±é¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤ËNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤ÎÎ¢É½¤Î¤Ê¤¤¿Ä¤ò¤Ä¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë8¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¤Ï11·î12Æü¡¢¿·ÂÎÀ©½é¤ÎCD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSteal The Show¡¿¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¬¤¹¤´¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢CM¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»öÌ³½ê¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿Ä¹Ìî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç°ìÈÖ¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ë¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢²Î¼ê³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢CM¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¼«¿È¤Î¥²¡¼¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØLEO¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ù¤Ç¤Î³èÌö¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë»³ÅÄ¤µ¤ó¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö»öÌ³½ê¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤Ï»öÌ³½ê¤Î´é¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÍÌ¾ÅÙ¡¢¥¤¥±¥á¥óÅÙ¡¢Á´¤Æ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö°ìÈÖÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç»öÌ³½ê¤Î´é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Û¤Ü¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºÇ¹â¡¢²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â±éµ»¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë»öÌ³½ê¤Î´éÅªÂ¸ºß¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖåºÎï¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤¾¥¢¥¤¥É¥ë¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
2°Ì¡§µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¡¿62É¼
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥é¥Þ¤äCM¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤é¤È¶¦±é¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤ËNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤ÎÎ¢É½¤Î¤Ê¤¤¿Ä¤ò¤Ä¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¬¤¹¤´¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢CM¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»öÌ³½ê¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿Ä¹Ìî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç°ìÈÖ¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§»³ÅÄÎÃ²ð¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¿152É¼
1°Ì¤Ë¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢²Î¼ê³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢CM¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¼«¿È¤Î¥²¡¼¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØLEO¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ù¤Ç¤Î³èÌö¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë»³ÅÄ¤µ¤ó¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö»öÌ³½ê¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤Ï»öÌ³½ê¤Î´é¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÍÌ¾ÅÙ¡¢¥¤¥±¥á¥óÅÙ¡¢Á´¤Æ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö°ìÈÖÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç»öÌ³½ê¤Î´é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Û¤Ü¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºÇ¹â¡¢²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â±éµ»¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë»öÌ³½ê¤Î´éÅªÂ¸ºß¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖåºÎï¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤¾¥¢¥¤¥É¥ë¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)