69ºÐ¡¢Àì¶È¼çÉØ¤«¤éºÆ½¢¿¦¡£¤Þ¤ÀÇ¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬10Ç¯Ì¤Ëþ¡£70ºÐ¤Þ¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤«¤é¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤ÇºÆ½¢¿¦¤·¤¿½÷À¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÏ·ÎðÇ¯¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê´ü´Ö¡Ê10Ç¯¡Ë¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ»ñ³Ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤äÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤É¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¡ÊÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕ´ü´Ö¡¦ÌÈ½ü´ü´Ö¡¦¹ç»»ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÄÌ»»¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç¤Î²ÃÆþ¤À¤±¤Ç¤Ï¼õµë»ñ³Ê¡Ê10Ç¯¡Ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£70ºÐ°Ê¹ß¤â¶ÐÌ³¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¹âÎðÇ¤°Õ²ÃÆþÀ©ÅÙ¡×¤ÇÉÔÂ´ü´Ö¤òÊä¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤´¼«¿È¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤òÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹âÎðÇ¤°Õ²ÃÆþ´ü´ÖÃæ¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆËÜ¿ÍÉéÃ´¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¶È¼ç¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤ÐÀÞÈ¾¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ê¼êÂ³¤¤äÄó½Ð½ñÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Þ¤¿¤ÏºÇ´ó¤ê¤ÎÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q¡§Àì¶È¼çÉØ¤«¤éºÆ½¢¿¦¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÃÆþ¤òÂ³¤±¤ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤è¤êºÆ½¢¿¦¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àì¶È¼çÉØ¤Î´Ö¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë¤â²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤Ï10Ç¯¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î²ñ¼Ò¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ïº£ÅÙ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î70ºÐ¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢º£ÅÙ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤®¤¿¤éÁ´³Û¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤¦ÊýË¡¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ïº£¤Î»Å»ö¤ÇÇ¯¶â¤ÎÉÔÂ¤¹¤ë´ü´Ö¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÁ´³Û»ÙÊ§¤¦Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âº£¤Þ¤Ç¤Î²ÃÆþÊ¬¤ÏÄü¤á¤ÆÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ê¤Ô¤¤¤Ê¤Ã¤Ä¤µ¤ó¡Ë
A¡§Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê´ü´Ö¡Ê10Ç¯¡Ë¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ô¤¤¤Ê¤Ã¤Ä¤µ¤ó¤Ï¸½ºß69ºÐ¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤ËºÆ½¢¿¦¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Î´ü´Ö¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤Ï10Ç¯¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÏ·ÎðÇ¯¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê´ü´Ö¡Ê10Ç¯¡Ë¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ»ñ³Ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤äÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤É¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¡ÊÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕ´ü´Ö¡¦ÌÈ½ü´ü´Ö¡¦¹ç»»ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÄÌ»»¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç¤Î²ÃÆþ¤À¤±¤Ç¤Ï¼õµë»ñ³Ê¡Ê10Ç¯¡Ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£70ºÐ°Ê¹ß¤â¶ÐÌ³¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¹âÎðÇ¤°Õ²ÃÆþÀ©ÅÙ¡×¤ÇÉÔÂ´ü´Ö¤òÊä¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤´¼«¿È¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤òÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹âÎðÇ¤°Õ²ÃÆþ´ü´ÖÃæ¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆËÜ¿ÍÉéÃ´¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¶È¼ç¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤ÐÀÞÈ¾¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ê¼êÂ³¤¤äÄó½Ð½ñÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Þ¤¿¤ÏºÇ´ó¤ê¤ÎÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)