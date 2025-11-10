TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¼«¿È¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±¶âÀÁµá¤ò¤á¤°¤ê¡¢Â»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ°ø±ï¤ò¤Ä¤±ÉÔÅö¤Ë¸½¶â¤òÍ×µá¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤ò30²ó°Ê¾å¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍ¹Á÷¤·¤Æ¶²³å¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê64¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯12·î¤«¤é¤³¤È¤·£··î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Â»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉÔÅö¤Ë¸½¶â¤òÍ×µá¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò30²ó°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍ¹Á÷¤·¡¢¶²³å¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃË¤Ï¤³¤ÎÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î¼Ö¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢ÊÝ¸±¶â¤òÀÁµá¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¼êÂ³¤­¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼Ò°÷¤Ë°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âå¼ÖÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Î¹¹Ô¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ëÂå¡¢ÉÂ±¡¤ÎÄÌ±¡¡¢¼£ÎÅÈñ¤Î¤Û¤«¡¢¼«¿È¤ÈºÊ¤ÎµÙ¶ÈÊä½þ¡¢²È¤Î½¤ÍýÈñÍÑ¤òÀÁµá¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼¨ÃÌ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é2500Ëü°Ê¾å¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁÊ¾Ù¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¸½ñ¤ò30ÄÌ°Ê¾åÁ÷¤êÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Â»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤«¤é¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤¬ÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤Ï¡ÖÊ¸½ñ¤ÏÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¶²³å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£