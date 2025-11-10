¤½¤í¤½¤í¡ÖÃæ¹ñ¤ËÀÕÇ¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¡½¹ë¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯11·î8Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤ò°Ìò¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤òÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Î7ÆüÉÕÊ¸¾Ï¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¸¾Ï¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬´Ä¶ÌäÂê¤«¤é¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊóÆ»¤¹¤ëºÝ¡¢¾ï¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤ò°Ìò¤È¤¹¤ë¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»»ÑÀª¤Ï¡ÖÄãÂ¯¤ÊÃÏÀ¯³Ø¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
Ê¸¾Ï¤Ï¡¢´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°¤Î´ÑÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Æî¶Ë¥ª¥¥¢¥ßµùÍð³ÍÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µù¤Î¼çÍ×¹ñ¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Á¥ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ê¤É¤â»²Æþ¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊóÆ»¤ÎËÁÆ¬¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤é¤Ë¤è¤ë³¤ÍÎÎ¬Ã¥¤òÁË»ß¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢Ãæ¹ñ¤À¤±¤òÆÃÃÊ¤ËÈóÆñ¤·¡¢¤«¤Ä·³»öÅª¤ÊÌäÂê¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸¸À¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÎBYD¤ò´Þ¤à³Æ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»Ô¾ì¤Ç¶¥Áè¤òÅ¸³«¤¹¤ëÊóÆ»¤Ç¤â¡¢BYD¤Î»Ô¾ìÀïÎ¬¤ò¡ÖÃæ¹ñ¤ÎµðÆ¬¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ò¹¶·â¤¹¤ë·×²è¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢´Ú¹ñ¡¦¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤¬¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤«¤éÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤Ç¤â¡Ö¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ãæ¹ñ¤ËÅê¹ß¤·¤¿¡×¤È¡¢¾×ÆÍ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÊÐ¤Ã¤¿¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¤ÆÊó¤¸¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊÐ¤Ã¤¿½¤¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤ò±Ê±ó¤Î°Ìò¤È¤¹¤ë¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿µÓËÜ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢µ»ö¤ÎËÜÊ¸¼«ÂÎ¤ÏÈæ³ÓÅª¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÔ½¸ÃÊ³¬¤ÇÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¸«½Ð¤·¤äÆ³ÆþÊ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ»öÁ´ÂÎ¤Î¥È¡¼¥ó¤¬Å¨ÂÐÅª¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ãæ¹ñ¤¬¼çÌò¤Ç¤Ê¤¤ÏÃÂê¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÃæ¹ñ¤¬Íí¤á¤Ð¤½¤ì¤ò¡ÖÉð´ï¡×¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¶¼°Ò¤ÎÊª¸ì¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤âÅÁ¤¨¡¢¡ÖÊÔ½¸Éô¤Î¤·¤Ã¤Ý¤¬ÊóÆ»¤È¤¤¤¦¸¤¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤À¤È·ÁÍÆ¤·¤¿¡£
Ê¸¾Ï¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤¬¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÄãÂ¯¤ÊÃÏÀ¯³Ø¡×¤À¤ÈÃÇ¤¸¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÊóÆ»¤Ø¤È²óµ¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½¼Â¤Î¹ñºÝ´Ø·¸¤ä¼Ò²ñ¤ÎÇ§¼±¤Þ¤Ç¤â¤¬¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë