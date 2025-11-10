¡È¸¸¤Î¹âµéµû¡É¥¯¥¨¤ÎÌ£¤ò1Ç¯¤Ç½Ð²Ù¡ª¡Ö¥¯¥¨¥¿¥Þ¡×ÍÜ¿£¤òÀÅ²¬¥¬¥¹¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ° ¼÷»Ê¿¦¿Í¤â¡Ö¥¯¥¨¤Ë¶á¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½ =ÀÅ²¬
¸¸¤Î¹âµéµû¡á¥¯¥¨¤ÎÌ£¤ò¼õ¤±·Ñ¤°µû¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ìÁ´¹ñÅª¤ËÍÜ¿£¤¬¿Ê¤à¡Ö¥¯¥¨¥¿¥Þ¡×¡£¤³¤Î¥¯¥¨¥¿¥Þ¤ÎÍÜ¿£¤Ë»²Æþ¤·¤¿ÀÅ²¬¸©Æâ´ë¶È¤Î»ö¶È¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥¨¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µû¤È¼÷»Ê¿¦¿Í¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸¸¤Î¹âµéµû¡á¥¯¥¨¤ÎÌ£¤ò¼õ¤±·Ñ¤°µû¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ìÁ´¹ñÅª¤ËÍÜ¿£¤¬¿Ê¤à¡Ö¥¯¥¨¥¿¥Þ¡×
11·î6Æü¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ç½×¹©¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¦¾åÍÜ¿£¾ì¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÍÜ¿£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãºä¸ý¾Ìéµ¼Ô¡ä¡ÖÍÜ¿£¤µ¤ì¤ë¥¯¥¨¥¿¥Þ¤Ï¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÃæ¤ÇÃÕµû¤«¤é°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤«¤é1Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¥¯¥¨¥¿¥Þ¤Ç¡¢ÂÎÄ¹¤Ï50¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÍÜ¿£¾ì¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¯¥¨¥¿¥Þ¡×¤Ï¡¢¡Ö¸¸¤Î¹âµéµû¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¯¥¨¤È¡¢¥¯¥¨¤ÈÆ±¤¸¥Ï¥¿²Ê¤ÇºÇÂç¤ÇÂÎÄ¹¤¬2¥áー¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥¿¥Þ¥«¥¤¡×¤ò¸òÇÛ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼ï¤Ç¤¹¡£
¥¯¥¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢1Ç¯ÄøÅÙ¤Ç½Ð²Ù¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÜ¿£¥¯¥¨¡ÊÄÌ¾ï5Ç¯ÄøÅÙ¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ®Ä¹¥¹¥Ôー¥É¤¬Â®¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¯¥¨¥¿¥Þ¤ÎÍÜ¿£¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÀÅ²¬¥¬¥¹¡£¾ÍèÅª¤ËÉÔÂ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÆù¤äµû¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¿©ºà¤òÃµ¤½¤¦¤È¡¢2024Ç¯¤«¤é»î¸³Åª¤Ë»Ï¤á¤¿¥¯¥¨¥¿¥ÞÍÜ¿£¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
½×¹©¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÀÅ²¬»Ô¤ÎÆñÇÈ¶¬»Ê»ÔÄ¹¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¡ãÀÅ²¬»Ô ÆñÇÈ¶¬»Ê»ÔÄ¹¡äQ.¥¯¥¨¥¿¥Þ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¡Ö¤¢¤ì¤ÏÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥¨¤Ç¤¹¤Í¡£Çò¿È¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µû¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö6000Èø¤Î¥¯¥¨¥¿¥Þ¤¬ÍÜ¿£¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ãÀÅ²¬¥¬¥¹Ì¤Íè²ÁÃÍ¶¦ÁÏÃ´Åö µÌ髙Âçµ±¤µ¤ó¡ä¡Ö¿·¤·¤¤Î®ÄÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ì¾»º¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥¯¥¨¥¿¥Þ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤ªÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥¨¥¿¥Þ¤ò¤µ¤Ð¤¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤ÄÏ·ÊÞ¼÷»ÊÅ¹¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¥¯¥¨¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤À¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãËö×¢¼÷¤·ËÜÅ¹ Ë¾·îÃ£Ìð¿ÆÊý¡ä¡Ö¿©¤Ù¤¿´¶¤¸¤â¡¢Âç¤¤¤¥¯¥¨¤Î¿È¤ÈÂç¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤³ú¤ß±þ¤¨¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Î¥¯¥¨¤Ë¶á¤¤Ì£¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
ÄÌ¾ï¤Î¥¯¥¨¤ÈÆ±¤¸¿©¤ÙÊý¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãË¾·î¿ÆÊý¡äQ.¥¯¥¨¥¿¥Þ¤Ï¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¹ç¤¦¡© ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»É¿È¡£»É¿È¤«¼÷»Ê¡£Æé¤Ë¤âÁ´Á³»È¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÞËÜÅö¡¢¶á³¤¤Îµû¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¤¢¤ëµû¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸¸¤Î¹âµéµû¡×¤òÆü¾ïÅª¤Ë¡£ÀÅ²¬À¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¥¯¥¨¥¿¥Þ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯½©¤´¤í¤Ë½é½Ð²Ù¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£