²ÚÅìÃÏ¶è½é¤ÎAS700Í¿ÍÈô¹ÔÁ¥¡¢Èô¹Ô¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü ÍèÇ¯°ìÈÌ¸ø³«¡½Ãæ¹ñ
¡Ö¶õÃæ¤Î¥·¥í¥¤¥ë¥«¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëAS700Í¿ÍÈô¹ÔÁ¥¡Ö¾Í±À¡×¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÃæ¹ñÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÞ¶¹¾¾Ê¾Ò¶½»Ô±Û¾ë¶è´Õ¿å¥Æ¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡¼¤ËÅþÃå¤·¡¢²ÚÅìÃÏ¶è½é¤ÎAS700Í¿ÍÈô¹ÔÁ¥¤¬Àµ¼°¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
AS700¤ÏÃæ¹ñ¹Ò¶õ¹©¶È½¸ÃÄÆÃ¼ìÈô¹Ôµ¡¸¦µæ½ê¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õµ¡ÂÑ¶õÀ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤³«È¯¤µ¤ì¡¢´°Á´¤Ê¼«¼çÃÎÅªºâ»º¸¢¤ò»ý¤ÄÍ¿ÍÈô¹ÔÁ¥¤Ç¤¹¡£Á´Ä¹50¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç¹ÒÂ³µ÷Î¥700¥¥í¤Ç¡¢10¿Í¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AS700¤Ï¡ÖÄã¶õ¤Ç¤ÎÄãÂ®Èô¹Ô¡¢°ÂÁ´À¡¢¿®ÍêÀ¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¡¢´Ñ¸÷¤ËºÇÅ¬¤Ê¹âÅÙ100¡Á300¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ËÁÄ¹ñ¤Î»³²Ï¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤É÷·Ê¤ò°ìË¾¤Ë¸«²¼¤í¤¹µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
AS700¤Ï¾¦¶È²½±¿±Ä¥×¥í¥»¥¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾Ò¶½»Ô±Û¾ë¶è¤Ç´Ö¤â¤Ê¤¯Èô¹Ô¸¡¾Ú¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë