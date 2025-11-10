¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿·¥×¥í¥À¥¯¥ÈÈ¯É½¡£Á°Îã¤Ê¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¸«¤ë¥Ê¥¤¥¤ÎÌ¤Íè
À¤³¦Ãæ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡¼¡¼¡£
¤³¤ì¤¬¥Ê¥¤¥¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥¤¥¤Ç¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¡È*If you have a body, you are an athlete.¡É ¡Ê*¿ÈÂÎ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ë¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥×¥í¤ä¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤±¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¾å¤ÇŽ¢Serve Athletes*Ž£¡Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤¹¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ê¥¤¥¤¬·Ç¤²¤ë¼Ò·±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥×¥í¤ä¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ÃÏµå¾å¤Î80²¯¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ê¥¤¥¤¬º£²óÈ¯É½¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤Ë³×¿·Åª¤È´¶¤¸¤¿¡ÖProject Amplify¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×¤È¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖMind 001¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥ï¥ó¡Ë¡×¤È¡ÖMind 002¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥È¥¥¡Ë¡×¡£
¤É¤Á¤é¤â¥Ê¥¤¥¤Îµ±¤¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¹¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥É¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥·¥¹¥Æ¥à
¥Ê¥¤¥¤¬Àß·×¡¦³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖProject Amplify¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×¡£Êâ¹Ô¤äÁö¹Ô¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤òÊä½õ¤·¡¢¤è¤ê±ó¤¯¤Ø¡¢¤è¤êÂ®¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê³Ú¤·¤¯Æ°¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥ËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¤Ë¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿ºÝ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é»¡¤¹¤ë¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¤´¶¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢Êâ¹Ô¤äÁö¹Ô¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯¿ä¿ÊÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÆ°¤¯¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÂ»¼º¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤½¤¦¡£
É´Ê¹¤Ï°ì¸«¤ËÇ¡¤«¤º¡¼¡¼¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¡×¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢Êâ¹Ô¤È¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¡×¤Ï¤Þ¤À³«È¯Ãæ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢2028Ç¯¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¼Â¸½¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡Ö´¶¿¨¡×¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡×¡Öµ¡Ç½¡×¤Î3¤Ä¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬´ð½à¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÅÓ¾å¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤ÆÍú¤¤¤¿¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÆþ¤ê¥·¥å¡¼¥º¤È¤Ï°ã¤¦¼«Á³¤Ê´¶³Ð
¤µ¤Æ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¡×¤¬¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±¿Æ°¤¬¿É¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ê¥¤¥¤Ï±¿Æ°¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤Þ¤¿¡¢¡È²¿¤«¡É¤¬¤½¤ì¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î¸å²¡¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤Î¤â¤È¡¢¤³¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÀÜÂ³Éô¤òÁõÃå¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Èìû¹ü¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÁõÃå¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀÜÂ³ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥º¤ËÁõÃå¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÈÊ£¿ô¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ê¥¤¥¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤Æ³Ú¤·¤¤±¿Æ°¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆâÉô¤Ë¤ÏÆ¬Ç¾¤È¤â¸À¤¨¤ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤ËÊ£»¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥ ¥ô¥§¥¤¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÆþ¤ê¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½éÂå¤Î¥ô¥§¥¤¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¸úÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¤Ç¥¨¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤«¤éÉ¾²Á¡¦»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¡×¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç1.5ÇÜ¤¯¤é¤¤±¿Æ°¸ú²Ì¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â±¿Æ°¸ú²Ì¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤ÏÁ°¼Ô¤¬¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿ÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¡×¤Ï¤â¤Ã¤È¹¤¤ÁØ¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤¹¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¡×¤òÁõÃå¤·¤¿Êâ¹Ô¤È¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤·¤¿´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÎÏ¤Ç¤È¤Æ¤â¼«Á³¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ËÎÏ¤ó¤À¤ê¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤é¤º¿ä¿ÊÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤ÆÁö¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢µÓÎÏ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢Á°¤ËÁö¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÝ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÍú¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¡×¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òµÍ¤Þ¤º¤È¤â¡¢¼«Á³¤ÊÂ¤Î±¿¤Ó¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ø²æ¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÅÌÊâ¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î1Êâ¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤ÏºäÆ»¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤ÏÅ·¸õ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºäÆ»¤Ç»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¿´»Ä¤ê¡£
°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¼«Á³¤ÊÆ°ºî¤ÎÈëÌ©
¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¶¡µë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁæ¤°ºÝ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¦¤Þ¤¯Áæ¤²¤º¡¢¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áæ¤°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áá¤¹¤®¤Æ¤â¡¢µÕ¤ËÃÙ¤¹¤®¤Æ¤â¡¢»þ¤ËÉÔ²÷¤Ê¾×·â¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¡×¤â¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶¡µë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Á³¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆâÉô¤ËÊ£»¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡£ÂÎ¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¤Ê½Ö´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¶¡µë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ä¤â¤ÎÆ°¤¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï½¼ÅÅ¼°¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ò´¹²ÄÇ½¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤Ç10kmÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾åÁö¹Ô¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¸ò´¹ÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¢¥¨¥Þ¡¼¥¸¥ó¥°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óVP¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥É¥Ê¥Ò¥å¡¼»áÛ©¤¯¡¢Ã±¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤À¤±¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯À½ÉÊ²½¤ËÃ©¤êÃå¤±¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥Ê¥¤¥À½ÉÊ¤È¤·¤ÆÂÅ¶¨¤Ê¤¯Í¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢ÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
ÁõÃå¤·¤¿ºÝ¡¢½Å¤µ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁõÃå´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¤¿¤À¡¢ÅÌÊâ¤Ë¤·¤í¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ë¤·¤í¡¢Â®¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë³Ú¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë´î¤Ó¤ä³Ú¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ê¥¤¥½é¤Î¿À·Ð²Ê³Ø¤ò¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤ÇÂÎ¸½
¥Ê¥¤¥ËÜ¼ÒÆâ¤Ë¤ÏNike Sport Research Lab¡Ê¥Ê¥¤¥ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥ê¥µ¡¼¥Á ¥é¥Ü¡£ÄÌ¾ÎŽ¢NSRLŽ£¡Ë¤È¤¤¤¦¸¦µæÉôÌç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç45Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤ÈÀ¸Íý³Ø¤ò¸¦µæ¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊNSRL¤¬¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÉôÌç¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¿À·Ð²Ê³Ø¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É 001¡×¤È¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É 002¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ï¤È¤â¤Ë¡ÖÃÏÌÌ¤ò´¶ÃÎ¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤òÂÎ¢¤ØÅÁÃ£¤¹¤ë¡×½é¤Î¥·¥å¡¼¥º/¥®¥¢¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¡×¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡Ö¿´¡¦µ»¡¦ÂÎ¡×¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆËá¤«¤ì¤ëµ»¤ÈÂÎ¤È¡¢¿´¤Ï¾¯¤·ÌÓ¿§¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëºòº£¤Ï¤³¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¶¥µ»¤Î¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¡£¥Ê¥¤¥¤Ï45Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¶ÚÆù¤Î¼ý½Ì¡¢´ØÀá¤ÎÆ°¤¡¢»ÀÁÇ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î´ØÏ¢À¤Ê¤É¡¢±¿Æ°Ãæ¤Î¿ÈÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòº£¤ÏÃÎ³Ð¤ä´¶³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Þ¤Ç¸¦µæ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤È¿ÈÂÎ¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤ÇÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤ËÂ®¤¯Áö¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¸ÃæÎÏ¤È²óÉüÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¡È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤Î¹Í¤¨Êý¡£Èà¤é¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿À·Ð²Ê³Ø¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¥Þ¥¤¥ó¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÉôÌç¤¬¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¡£ÃÎ³Ð²Ê³Ø¡§»É·ã¶¯ÅÙ¤ÎÄêÎÌ²½¤È¹¥¤Þ¤·¤µ¤ÎÉ¾²Á¤òÃ´¤¦¡£ex)ÁÇºà´¶¤Î¿ôÃÍ²½¤Ê¤É´¶³Ð¿À·Ð²Ê³Ø¡§Â¿´¶³ÐÅý¹ç¤ÈÃí°Õ¡¦¹ÔÆ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍý²ò¡£ex)Æ÷¤¤¤Èµ²±¤Î´ØÏ¢¤Ê¤ÉÇ§ÃÎ¡¦Ç¾²Ê³Ø¡§°Õ¼±¤ÈÌµ°Õ¼±¤ÎÇ¾³èÆ°·×Â¬¤Ë¤è¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ÎºÇÅ¬²½¡£
¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É 001¡×¤È¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É 002¡×¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¸¦µæ¤È¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Â¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¿ÈÂÎ¤ÈÇ¾¤Î´Ö¤Ç¾ðÊó¤¬½Û´Ä¤·¡¢ÈùÄ´À°¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¾ï»þ¤Î¥³¡¼¥ÁÅªºîÍÑ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥×¥ê¥ª¥»¥×¥·¥ç¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î°ÌÃÖ¤äÆ°¤¤äÎÏ¤ÎÆþ¤ì¶ñ¹ç¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â´¶ÃÎ¤Ç¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿ºÝ¤ËÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢É¨¤ò¶Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤Î¤«¤¬ÍÆ°×¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï´¶³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬·çÇ¡¤¹¤ë¤È¾å¼ê¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¢¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥×¥ê¥ª¥»¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¼ª¡ÊÁ°Äí·Ï¡Ë¤ÈÂÎ¢´¶³Ð¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¢¤Î¼«Í³¤ÊÆ°¤¤ä´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬À½ÉÊ¤Î¸¶ÅÀ¤À¤È¤«¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥ÉÁª¼ê¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï½¸ÃæÎÏ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï²áµî5Ç¯´Ö¡¢¥Ê¥¤¥ ¥Þ¥¤¥ó¥É ¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¿¿ôÉ´¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î°ì¿Í¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥º¤ÈÂ¤Î´¶³Ð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É 001¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É 002¡×¤Î¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î´¶³Ð¤òÂÎ¢¤«¤é¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î»É·ã¤Ë½¸ÃæÎÏ¤ò¸þ¤«¤»¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ÎÏ¢Æ°¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤«¤é¸«¤¨¤ëÆÍµ¯Êª¤Ïº¸±¦¹ç¤ï¤»¤Æ44¸Ä¡ÊÊÒÂ22¸Ä¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÂ¥¤¹¥Ù¥¹¥È¤Ê¿ô¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¥Ê¥¤¥ÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛ¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿44¸Ä¤ÎÆÍµ¯Êª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¢¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤È´¶¤¸¡¢¿´¤äÆ¬¤ÎÃæ¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤Ë°ìÌòÇã¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É 001¡×¤È¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É 002¡×¤ò¾¯¤·»î¤·Íú¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ¢¤«¤é´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤Æ»É·ã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤µ¤·¤¤´¶³Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ñÌ£¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÁ°¸å¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍú¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Î1·î¤ËÈ¯Çä³«»ÏÍ½Äê¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É 001¡×¤È¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É 002¡×¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»î¤·Íú¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼·Ï¤Î¥·¥å¡¼¥º¤È¤â°ã¤¦¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï¤Ë»þÂå¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¥Ê¥¤¥¡£º£²ó¤âÁ°Îã¤Ê¤¤â¤Î¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÈËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢¤è¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òµ±¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£SF±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¡¢¤¢¤ë¼ï´ñÈ´¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤ÏËÜÅö¤ËÀ½ÉÊ²½¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤Èµ¿Ìä¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥É¥Ê¥Ò¥å¡¼»á¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»þ¤È¤·¤Æ²Ê³Ø¤Ï¥¢¡¼¥È¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥¤Î¿ô¡¹¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î»Ô¾ì¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤òº¸±¦¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤âÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
