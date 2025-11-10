²ÈÂ²Áí½Ð¤ÇµðÆýÂ°À¤Ê¿äÄêJ¥«¥Ã¥×¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¥¨¥ê¡¼¥È¡¦±ÊÀ¥±Êçý¡Ö¹â¹»À¸¤Î¤È¤¿¤Ó¤ò¤·¤¿¤é¥Ü¥¿¥ó¤¬¥×¥Á¥Ã¤Æ¼è¤ì¤Æ......¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±ÊÀ¥±Êçý
ÃËÀ»ï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥Ð¥¹¥È100cm¡¢¿äÄêJ¥«¥Ã¥×¤Î±ÊÀ¥±Êçý¡Ê¤Ê¤¬¤»¡¦¤¨¤Þ¡Ë¤¬¡¢11·î10Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤47¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¥í¥ê´é¡ß¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î"¥¨¥Á¤«¤ï"¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥±Êçý¤Î¥í¥ê´é¡ß¥»¥¯¥·¡¼¥Ü¥Ç¥£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öµ¯»à²óÀ¸¡×¡Û
¡½¡½º£²ó¤ÏÃËÀ»ï¤Ç¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¡£»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
±ÊÀ¥¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇDVD»£±Æ¤·¤«·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¥¦¥±¤â½÷À¥¦¥±¤â¤¹¤ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ß¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥»¥¯¥·¡¼¡×¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤â¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤«¤â......¡×¤È½ª»Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡£ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
±ÊÀ¥¡¡ÏÓ¤Ç¶»¸µ¤ò±£¤·¤Æ³ØÀ¸Éþ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤ÈÍÄ¤µ¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¶»¤ÎÇ÷ÎÏ¤â°ú¤Î©¤Ä¡£»ïÌÌ¤À¤«¤é¤³¤½Ä©Àï¤Ç¤¤¿àÄêÈÖ¤Ë¤·¤¿¤¤°ìËçá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¡©
±ÊÀ¥¡¡¡Öµ¯»à²óÀ¸¡×¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¹õ¤Î¿åÃå¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
±ÊÀ¥¡¡ÌÌÀÑ¤ÏºÇ¾®µé¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤ä¤é¤·¤µ¤è¤êÂÎ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¨¤ì¥«¥Ã¥È¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬Áü¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º½¥Ö¥é¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï......¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
±ÊÀ¥¡¡¤Ï¤¤¡£¤â¤Ã¤Èà¤Ú¤¿¤Ãá¤È¤Ä¤¯ÁÛÄê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º½¤¬ºÙ¤«¤¹¤®¤¿¤Î¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤ºÃÇÇ°¡£¼¡¤Îµ¡²ñ¤ËÀäÂÐ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡©
±ÊÀ¥¡¡¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³èÆ°4Ç¯¤ÇDVD¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ïÌÌ¤Ï½é¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î59¿Í¥°¥é¥Ó¥¢¹æ¡ÊËÜ»ï44¹æ¡Ë¤Ç¡Ö±ÊÀ¥¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼ä¤·¤¬¤ëÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼Â¤Ï»£¤ê²¼¤í¤·¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤è¤¦¤ä¤¯¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶»¤Î¥µ¥¤¥º¤Ïà¿äÄêJ¥«¥Ã¥×á¤È¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©
±ÊÀ¥¡¡°ì±þ¼«¸Ê¿½¹ð¤Ïµ¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤¬100cm¤Ç²¼Ãå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏJ¤Î¤Û¤¦¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¡ÖI¤è¤ê¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿äÄêJ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¶Á¤¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¶»¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤éÂç¤¤«¤Ã¤¿¡©
±ÊÀ¥¡¡¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤«¤é¤º¤Ã¤ÈµðÆýÂ°À¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãæ³Ø¤ÇD¥«¥Ã¥×¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¿¤Ó¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤¬¡Ö¥×¥Á¥Ã¡×¤È¼è¤ì¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£»×½Õ´ü¤ÏÎä¤ä¤«¤·¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤´²ÈÂ²¤âàË¤«¤ÊDNAá¡©
±ÊÀ¥¡¡¤Ï¤¤¡¢µðÆý²È·Ï¤Ç¤¹¡£3»ÐËå¡ÜÊì¡¢Á´°÷Âç¤¤á¡£Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤Ï»ä¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Æ´¤ì¤Î¥°¥é¥É¥ë¤Ï¡©
±ÊÀ¥¡¡¼Äºê °¦¤µ¤ó¡£É½»æ¤òÄ¹¤¯Ä¥¤êÂ³¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤ËÂº·É¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤Æ³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÆ»¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ïà»ïÌÌ¤Î´éá¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
±ÊÀ¥¡¡»ä¤Ï½¨¤Ç¤¿¤â¤Î¤¬¶»¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë½¢³è¤·¤Æ¤âÊ¿ËÞ¤Ë½ª¤ï¤ë¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥¥é¥¥éµ±¤¯¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Î2Ç¯¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼Ç¤¤»¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î»öÌ³½ê¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ëÊý¡¹¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯AbemaTV¡ØWINTICKET ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¶¥ÎØ¡Ù¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£
±ÊÀ¥¡¡¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ÆËÜÅö¤Ï¤¹¤°SNS¤Ë½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ò¶Ø¤Þ¤Ç¤Ï²æËý¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÂ¤¬¤«¤ê¤ËÏª½Ð¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£º£²ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤â½é¤Î»ïÌÌÏ¢Æ°¤Ê¤Î¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¹ðÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
±ÊÀ¥¡¡Æ´¤ì¤Î½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤ËºÜ¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤¬»ä°Ê¾å¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¡Ö¥í¥ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤Î¿·Á¯¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿NAO¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÉÍÅÄ¤¢¤æ¤ß
¡ü±ÊÀ¥±Êçý¡Ê¤Ê¤¬¤»¡¦¤¨¤Þ¡Ë¡¡
1998Ç¯8·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160cm¡¡B100 W63 H100¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¡û10ËÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸DVDºîÉÊ¤ò½Ð¤·¡¢¥í¥ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°Ãæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@nagase_ema¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@nagase_ema¡Û¡¡
±ÊÀ¥±Êçý¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¨¥Á¤«¤ï¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡¡»£±Æ¡¿ÅÄÈªÎµ»°Ïº¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿ÅÄÈªÎµ»°Ïº