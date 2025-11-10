µ×Î±ÅèÎçµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤ÆÀÅ²¬¤Î½Õ²Æ½©Åß¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ý¡×¡£º£²ó¤ÏÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÍ³Èæµù¹Á¡×¤Ø¡£

¡ãµ×Î±ÅèÎçµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä

¥µ¥¯¥é¥¨¥Ó¤Î½©µù¿¿¤ÃºÇÃæ¤ÎÍ³Èæµù¹Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÁÈ¹çÄ¹¤ÎÕéÀÐ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Î½©µù¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£

¡ãÀÅ²¬¸©ºù¥¨¥Óµù¶ÈÁÈ¹çÁÈ¹çÄ¹Íý»ö ÕéÀÐÀµÂ§¤µ¤ó¡ä

2024Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î¥¨¥Ó¤ÎÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£

¡ãµ×Î±Åèµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä

¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¡©

¡ãÕéÀÐ¤µ¤ó¡ä

À¤Âå¸òÂå¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤³¤Î1Ç¯È¾¤Ç¥µ¥¯¥é¥¨¥Ó¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤ÇÀ¤Âå¤¬¡£¤À¤«¤é2026Ç¯¤Î½Õ¤Ï¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ãµ×Î±Åèµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä

¤Á¤Ê¤ß¤Ë½©¤Î¥µ¥¯¥é¥¨¥Ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£

¡ãÕéÀÐ¤µ¤ó¡ä

½©¤Ï¤â¤¦Ä»¤Ç¤¤¤¨¤Ð¼ãÄ»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç½À¤é¤«¤¤¤Ç¤¹¤è¡£³Ì¤â½À¤é¤«¤¤¤·¡¢´Å¤ß¤âÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éËÍ¤ÏÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¹¥¤­¤Ç¤¹¡£

¤ä¤Ï¤êÃÏ¸µ¤Ë¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¯¥é¥¨¥Ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£

¡ãµ×Î±Åèµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä

¤³¤³¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Öò¿½è¤ä¤Þ¤·¤Á¡×¤µ¤ó¡£

¡ãò¿½è¤ä¤Þ¤·¤Á »³ºêÈ¼»Ò¤µ¤ó¡ä

ºù¤¨¤Ó¤´¤Á¤½¤¦¸æÁ·¤Ç¤¹¡£

¡ãµ×Î±Åèµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä

¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡ª

¡ã»³ºê¤µ¤ó¡ä

¥µ¥¯¥é¥¨¥Ó¤ÎÀ¸¤È¡¢¤«¤­ÍÈ¤²¤È¡¢¤½¤·¤Æ²­¤¢¤¬¤ê¤È¤¤¤¦3¼ïÎà¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£

¡ãµ×Î±Åèµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä

À¸¤Î¥µ¥¯¥é¥¨¥Ó¤«¤é¡£¹á¤Ð¤·¤¤¡ª´Å¤¤¡ª

¡ã»³ºê¤µ¤ó¡ä

ÆÃ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Þ¤À½½Ê¬¤ËÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èé¤â¤Þ¤À¤Þ¤À½À¤é¤«¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤³¤éÊÕ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡Ö¤ß¤ë¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£

¡ãµ×Î±Åèµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä

¤ß¤ë¤¤¡ª

¥°¥Ä¥°¥Ä¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢²­¤¢¤¬¤ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£

¡ã»³ºê¤µ¤ó¡ä

µù»Õ¤µ¤ó¤¬ÂÎ¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤¦¤Á¤ÎÊý¤¬ËÜÅö¤ËÃÏ¸µ¤Ë¤¢¤ë¥Í¥®¤ä¤ªÆ¦Éå¡¢¤³¤ì¤òÆé¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»ÙÅÙ¤·¤Æ¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¤¬´ê¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÎÁÍý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ãµ×Î±Åèµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä

¤³¤³Í³Èæ¡¦³÷¸¶¤Îµù»Õ¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¾ðÎÁÍý¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£

¡ã»³ºê¤µ¤ó¡ä

¤Ï¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤­¤Ê°¦¾ð¤¬¡£

¡ãµ×Î±Åèµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä

¤³¤â¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¡ª

¡ã»³ºê¤µ¤ó¡ä

¤Þ¤¿°ã¤¦Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ãµ×Î±Åèµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä

¥¿¥ì¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â´Å¤¯¤Æ¤¹¤­¾Æ¤­É÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£

¼Ñ¤¿Ê¬¤¹¤´¤¤´Å¤ß¤¬¥¿¥ì¤ÈÍí¤à¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£ÂÎ¤Î±ü¤ÎÄì¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤ËÜÅö¤Ë"¥¹ー¥ÑーÆÃ»ºÊª"¤Ç¤¹¤Í¡£