¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¹â¹»À¸¤¬°é¤Æ¤¿¡ÈÍî²ÖÀ¸¥¸¥§¥éー¥È¡É¤¬¶µºà¤Ë ¾®³ØÀ¸¤¬¾¦ÉÊ³«È¯³Ø¤Ö=ÀÅ²¬¡¦ÉÙ»ÎµÜ»Ô
ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥¸¥§¥éー¥È¤ò¶µºà¤Ë¤·¤¿¼ø¶È¤¬11·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥¸¥§¥éー¥È¤ò¶µºà¤Ë¤·¤¿¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò
¡ã»ùÆ¸¡ä¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡× ¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤～¡ª¡×
10Æü¡¢ÉÙ»ÎµÜ»ÔÎ©Åì¾®³Ø¹»¤Ç»ÔÆâ¤ÎÉÙ³Ù´Û¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¥¸¥§¥éー¥È¤ò¶µºà¤Ë¤·¤¿¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥éー¥È¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¬°é¤Æ¤¿Íî²ÖÀ¸¤ÈÃÏ¸µ¤ÎµíÆý¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹â¹»¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»ùÆ¸¡ä¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ãÉÙ³Ù´Û¹â¹»3Ç¯À¸ Âçß·´ðÀ²¤µ¤ó¡ä¡ÖÇÀ¶È¤Î¶µ°é¤òÄÌ¤·¤ÆÇÀ²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¸À¤¦»Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÉÙ»ÎµÜ¤ÎÇÀ¶È¤¬³èÀ²½¤Ç¤¤¿¤é¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎÎÏ¤Çºî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
