¢£¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤âÇÛÉÛ
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¤Î´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤ª»î¤·¤ä¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤Ê¤É³Ú¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢Amazon¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Ï¢Æ°·¿¡É´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£²ñ¾ì¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò»î¤·¤¿¤é¡¢QR¥³¡¼¥É¤«¤é¤¹¤°¤ËAmazon¤Î¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×²ÄÇ½¤Ç¡¢¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤äBest Deal²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢Amazon¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¤È¡¢1¿Í1¿Í¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»²²Ã¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£´ûÂ¸¤Î¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤«¤é¤µ¤é¤Ë³ä°ú¤µ¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»²²Ã¥Ö¥é¥ó¥É¤Î·ÊÉÊ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡È¥¬¥Á¥ã¡õ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¡É¤ä¡¢´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÈÆÃÀß¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¡É¡¢¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡È¥¹¥¿¥ó¥×¥Ä¥¢¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºÇÀèÃ¼¤Î´Ú¹ñÈþÍÆ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆþ¾ì·ô¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤À¡£
