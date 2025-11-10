ÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¤ÎÈïºÒÃÏ¤òËÒÌîµþÉ×Éü¶½Âç¿Ã¤¬½é»ë»¡ ËÒÇ·¸¶»ÔÄ¹¡ÖÈï³²Ç§Äê¤Î´ÊÎ¬²½¤ò¡×¤ÈÍ×Ë¾ =ÀÅ²¬
2025Ç¯11·î8Æü¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎËÒÌîµþÉ×Éü¶½Âç¿Ã¤¬¡¢ÂæÉ÷15¹æ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÃÏ¸µ¤ò½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂæÉ÷15¹æ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÃÏ¸µ¤ò½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ»ë»¡¤·¤¿ËÒÌîµþÉ×Éü¶½Âç¿Ã
ËÒÌîÂç¿Ã¤ÏÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢¡Ö³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢Íí¤òÌ©¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¾ÆÄÅ»Ô¡¢µÈÅÄÄ®¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤ò»ë»¡¤·¤¿ËÒÌîµþÉ×Éü¶½Âç¿Ã¡£·óÌ³¤¹¤ëËÉºÒÄ£ÀßÃÖ½àÈ÷Ã´ÅöÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÉ÷15¹æ¤Ë¤è¤ëÈïºÒÃÏ¤ò¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢Âç¿Ã½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤ÏÎµ´¬¤ÎÈ¯À¸¤«¤é2¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â½»Âð¤Ê¤É¤Ë¿¼¤¤ÄÞº¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÒÌîÂç¿Ã¤Ïº£²ó¤Î»ë»¡¤Ç¡¢ºÒ³²Éü¶½»Ù±ç¤Î²ÝÂê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãËÒÌîµþÉ× ËÉºÒÄ£ÀßÃÖ½àÈ÷Ã´ÅöÂç¿Ã¡ä¡Ö¤Þ¤º¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢Íí¤òÌ©¤Ë¼è¤Ã¤Æ»öÁ°ËÉºÒ¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×
Îµ´¬¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¤á¤°¤ê¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿½»Ì±¤ËÂÐ¤·Ì±´Ö¤ÎÄÂÂß½»Âð¤ä¸ø±Ä½»Âð¤ò¼Ú¤ê¾å¤²¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤·²¾Àß½»Âð¡×¤ÎÆþµï¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·úÀß·¿¤Î±þµÞ²¾Àß½»Âð¤Î¥Ëー¥º¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸©¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤ÏËÒÇ·¸¶»ÔÆâ¤Ë²¾Àß½»Âð¤ò·úÀß¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ËÒÌîÂç¿Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿ËÒÇ·¸¶»Ô¤Î¿ùËÜ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸³èºÆ·ú¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÀ°¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ã¿ùËÜ´ðµ×Íº ËÒÇ·¸¶»ÔÄ¹¡ä¡Ö»ä¤«¤é¤ÏÂç¿Ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Èï³²Ç§ÄêÄ´ºº¡£¤â¤Ã¤È¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´ÊÎ¬²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£À¸³èºÆ·ú»Ù±çÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¡£É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
º£¸å¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤â´Þ¤á¡¢¹ñ¤È¤Î³Î¤«¤ÊÏ¢·È¤¬»ÔÌ±¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£