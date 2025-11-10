¡Ö¤ª¸ß¤¤Á°¸þ¤¤Ë³ØÀ¸¤Î¶µ°é¡¢¸¦µæ¤ò¡×ÀÅ²¬Âç³ØÉÍ¾¾¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¤Î³ØÉô¡¦¸¦µæ½ê¤¬Ï¢·È¶¨Äê Åý¹ç¡¦ºÆÊÔ¤ÎµÄÏÀ¤¬ç±Ãå¾õÂÖ¤â=ÀÅ²¬
ÀÅ²¬Âç³Ø¤ÈÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¤ÎÅý¹ç¡¦ºÆÊÔ¤ÎµÄÏÀ¤¬ç±Ãå¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬Âç³Ø¤ÎÉÍ¾¾¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¤Î³ØÉô¡¦¸¦µæ½ê¤Ï11·î10Æü¡¢¶µ°é¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬Âç³ØÉÍ¾¾¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¤Î³ØÉô¡¦¸¦µæ½ê¤¬¶µ°é¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
¡ãÎëÌÚ¹¯ÂÀµ¼Ô¡ä¡Öº£¡¢ÀÅ²¬Âç³ØÉÍ¾¾¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¤ÎÅÏîµ³ØÄ¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
10Æü¸áÁ°¡¢ÀÅ²¬Âç³ØÉÍ¾¾¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¤È¤Î¶¨Äê½ñÄù·ë¼°¤¬Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Äù·ë¼°¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬Âç³Ø¤Î¹©³ØÉô¤ä¾ðÊó³ØÉô¤ÈÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¡¢ÀÅ²¬Âç³Ø¤ÎÅÅ»Ò¹©³Ø¸¦µæ½ê¤ÈÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¤Î¸÷°å³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¶µ°é¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÅ²¬Âç³Ø¤ÈÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï6Ç¯Á°¤Î2019Ç¯¡¢Ë¡¿Í¤ÎÅý¹ç¤ÈÂç³Ø¤ÎºÆÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÀÅ²¬Âç³Ø¤ÎÆüµÍ³ØÄ¹¤Ï¡Ö°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£
°ìÊý¡¢ÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¤ÎÅÏîµ³ØÄ¹¤Ï¡ÖÇò»æÅ±²ó¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶¨ÄêÄù·ë¤ÏÀÅ²¬Âç³Ø¤ÈÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¤ÎÏ¢·È¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢Åý¹ç¡¦ºÆÊÔ¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø ÅÏîµÍµ»Ê³ØÄ¹¡ä¡Ö¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¤È¤Î¡Ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ëº£²ó¤³¤Î¶¨Äê¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿§¤ó¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¡¢¸òÎ®¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ãÀÅ²¬Âç³Ø Ê¡ÅÄ½¼¹¨¹©³ØÉôÄ¹¡ä¡Ö¤ª¸ß¤¤Á°¸þ¤¤Ë³ØÀ¸¤Î¶µ°é¡¢¸¦µæ¤ò¡£º£Æü¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Åý¹ç¡¦ºÆÊÔ¤ÎµÄÏÀ¤Î¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢10Æü¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤¬ÂÇ³«¤Î°ì¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£