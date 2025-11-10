KKT·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó

ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°»ÄÎ±¤ò¤«¤±¤¿¡¢°ú¤­Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç5Ï¢ÇÔÃæ¤Î17°Ì¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡£18°Ì¡¦»³¸ý¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«¡Ö3¡×¤È¡¢J2»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±ÀµÇ°¾ì¤Ç¤¹¡£

9Æü¤ËµÜ¾ë¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæÀï¡£
»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾24Ê¬¡£ÀçÂæ¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢Âç°ìÈÖ¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ 0-2 ¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ

¢£¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡¦ÂçÌÚÉð´ÆÆÄ
¡ÖÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

J3¹ß³Ê·÷¤Î»³¸ý¤âÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥í¥¢¥Ã¥½¤Î½ç°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º17°Ì¡£»Ä¤ê2»î¹ç¤Ë»ÄÎ±¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£