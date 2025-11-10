ÀµÂå¤äµÁ¥ÎÉÙ»Î¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ï¡©Ì¤Íè¤Î´Ø¼è70¿Í¤¬ÅÚÉ¶¤ÇÇ®Àï¡¡¹â¹»À¸¤¬¤ß¤»¤ë¡ÈÇ÷ÎÏ¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¡É
·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô¤ÇºòÆü¡Ê9Æü¡Ë³«¤«¤ì¤¿ÁêËÐÂç²ñ¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤ÇÌó70¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÇ÷ÎÏ¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ò¤ß¤»¤¿¤Î¤¬¹â¹»À¸¤Ç¤¹¡£
ÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤Æ°¤¤Ë´Ñ½°¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÁêËÐ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÀµÂå¤äÁðÌî²þ¤áµÁ¥ÎÉÙ»Î¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î´Ø¼è¤òÌÜ»Ø¤¹¡ßÎÏ»Î¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
