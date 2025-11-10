RKK

·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô¤ÇºòÆü¡Ê9Æü¡Ë³«¤«¤ì¤¿ÁêËÐÂç²ñ¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤ÇÌó70¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

正代や義ノ富士に続くのは？未来の関取70人が土俵で熱戦　高校生がみせる「迫力の立ち合い」

Ãæ¤Ç¤âÇ÷ÎÏ¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ò¤ß¤»¤¿¤Î¤¬¹â¹»À¸¤Ç¤¹¡£

ÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤Æ°¤­¤Ë´Ñ½°¤«¤éÂç¤­¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

²áµî¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÁêËÐ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÀµÂå¤äÁðÌî²þ¤áµÁ¥ÎÉÙ»Î¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î´Ø¼è¤òÌÜ»Ø¤¹¡ßÎÏ»Î¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£