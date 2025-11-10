¡ÚÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û¥í¥Ã¥Æ7°ÌHondaÎë¼¯¡¦ÅÄÃæÂçÀ»¤¬¾×·â¤Î161¥¥í¡ª¡¡160¥¥í¤Î»àµå¤â
¡¡¡þÂè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¡HondaÎë¼¯¡½¥ä¥Þ¥Ï¡Ê2025Ç¯11·î10Æü¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï10Æü¡¢½à¡¹·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È7°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿HondaÎë¼¯¤ÎÅÄÃæÂçÀ»¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç2¡½4¤Î8²ó¤Ëº£Âç²ñ½éÅÐÈÄ¡£½éµå¤«¤é156¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤È¡¢4µåÌÜ¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤ò4¥¥í¹¹¿·¤¹¤ë161¥¥íÄ¾µå¤Ç°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤Î160¥¥í¤¬ÂÇ¼Ô¤Î±¦¿¬ÉÕ¶á¤ËÅö¤¿¤ë»àµå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ½éÅÐÈÄ¡£2ÅÀÎôÀª¤«¤éÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¹äÂ®µå¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£