µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É³ÊÆ®²È¤È¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¡ª¡Ö¥Ê¥Ë¥´¥È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤½¤¦¤Ë¡×¡Ö¥·¥Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×
¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É³ÊÆ®²È¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¥Û¡¼¥¹¥È¤µ¤ó¤ä¤Ç¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¸µ£Ë¡½£±Àï»Î¤Î¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥Û¡¼¥¹¥È¤µ¤ó¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡££²¿Í¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ê¤¬¤éÎ¾·ý¤ò°®¤êÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¡¥Ê¥Ë¥´¥È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖµÈÂ¼ÃÎ»ö¡¢¶¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¥·¥Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤ï¤¡¡¼¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÎ»ö¤âÉé¤±¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡Á¡×¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤¬£²¿Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
