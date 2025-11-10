15Ìò°Ê¾å¤ÎÎò»Ë·à¤Ë¿Æ»Ò¥Ð¥ó¥É¡¡Á´¹»»ùÆ¸4¿Í¤Îº´¡¹ÌÚ¾®³Ø¹»¡¡ÊÄ¹»Á°ºÇ¸å¤Î³Ø½¬È¯É½²ñ¡¡¼¯»ùÅç
Á´¹»»ùÆ¸¤Ï4¿Í¡£ÍèÇ¯½Õ¡¢147Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î³Ø½¬È¯É½²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤Ë¡¢±é·à¡¢¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¡£Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¡¢ÃÏ°è¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÉñÂæ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¸Åç»Ô²£ÀîÄ®²¼¥Î¤Î»³¤¢¤¤¤Ë¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¾®³Ø¹»¡£
1878Ç¯¤Ë³«¹»¤·¡¢1940Ç¯Âå¤Ë¤Ï300¿Í¤Û¤É¤Î»ùÆ¸¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï4¿Í¤Ë¸º¾¯¤·¡¢ÍèÇ¯½Õ¤ÇÊÄ¹»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¢ö¤â¤ß¤¸¤Î¤«¤ó¤¶¤·¤Ä¤²¤Î¤¯¤·～¡×
¤³¤ÎÆü³«¤«¤ì¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î³Ø½¬È¯É½²ñ¡£ÃÏ°è¤Î½»Ì±¤é¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢²Î¤ä·à¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î°Î¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÎò»Ë·à¤Ç¤Ï¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤êÎ©¤ÁÂå¤ï¤ê15Ìò°Ê¾å¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡£²æ¤é¤Ë¤ÏÅ´Ë¤¤¬¤¢¤ë¡£ÃÆ¹þ¤á¡¢ÅÀ²Ð¡¢ÂÇ¤Æー¡×¡Ö¤¦¤ï～¡×
È¯É½²ñ¤Ë¤Ï¶µ°÷¤ä¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤â»²²Ã¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ç²Î¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊÝ¸î¼Ô¡¦Â´¶ÈÀ¸¡Ë¡Ö»ä¤âÂ´¶ÈÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢4À¤Âå¤ËÅÏ¤êº´¡¹ÌÚ¾®³Ø¹»¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢6Ç¯À¸¤ÎÃÓÅçå«·î¤µ¤ó¡£Éã¡¦Çî»Ö¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¿Æ»Ò¤Ç¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ1½µ´ÖÁ°¡£ÊÝ°é±à¤Î¤³¤í¤Ë¾¯¤·¿¨¤ì¤¿¥É¥é¥à¡£¤«¤Ä¤Æ¼ñÌ£¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Çî»Ö¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢2¤«·îÆÃ·±¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê6Ç¯ ÃÓÅçå«·î¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¡£¤â¤¦¤¢¤Þ¤êµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
Æâµ¤¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦å«·î¤µ¤ó¡£
¡Ê6Ç¯ ÃÓÅçå«·î¤µ¤ó¡Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ïº£¤âÆ±¤¸¤À¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¾®³Ø¹»ºÇ¸å¤Î³Ø½¬È¯É½²ñ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¡×¡Êå«·î¤µ¤ó¤ÎÉã¡Ë¡Ö³Ú¤·¤â¤¦¡¢¤½¤ì¤À¤±¤À¡×
·Þ¤¨¤¿¡¢ËÜÈÖ¡£
¡Ê6Ç¯ Ìç¸ýÂóÜ¿¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ã¥éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤«¤ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¤ËµÞ¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ê4Ç¯ ÃÏÆ¬Êý¤³¤Î¤«¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥É¥é¥à¿¨¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÌÜ¤¬¥¥é¥ê¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ê6Ç¯ ÃÓÅçå«·î¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼ºÇÔ¤Ï¾¯¤·¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤ä¤ê¤¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÉã Çî»Ö¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿Æ»Ò±éÁÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
ÊÄ¹»¤Þ¤Ç5¤«·î¡£º´¡¹ÌÚ¾®³Ø¹»¤Ï147Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¢ö¤Ü¤¯¤é¤ÎÆü¡¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¤è ¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ä¤«Î¥¤ì¤Æ¤â¡×
¡Ê6Ç¯ Ìç¸ýÂóÜ¿¤µ¤ó¡Ë¡Ö³§¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤¿¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê4Ç¯ ÃÏÆ¬Êý¤³¤Î¤«¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ê³§¤Ï¡ËºÐ¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¿ÆÍ§¡×
¡Ê2Ç¯ ÃÏÆ¬ÊýÎñ³¤¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡ÊÊÄ¹»¤·¤¿¤é¡Ë³§¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³§¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×
³Ø½¬È¯É½²ñ¤Ï¡¢Ãç´Ö¡¢Â´¶ÈÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤À¤¤¤¹¤¡×
¡¦¡¦ ¡¦
