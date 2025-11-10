秋田朝日放送

秋田県仙北市で１０日、８月の記録的な大雨で被災した旅館の食堂が営業を再開しました。慣れ親しんだ女将さんの料理を目当てに地域の人たちが駆け付けました。

