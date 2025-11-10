ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大雨被害乗り越え地域憩いの食堂復活 人気のホルモン定食やカツ丼目… 大雨被害乗り越え地域憩いの食堂復活 人気のホルモン定食やカツ丼目当てに地域の人たちが 秋田・仙北市 大雨被害乗り越え地域憩いの食堂復活 人気のホルモン定食やカツ丼目当てに地域の人たちが 秋田・仙北市 2025年11月10日 19時0分 AAB秋田朝日放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 秋田朝日放送 秋田県仙北市で１０日、８月の記録的な大雨で被災した旅館の食堂が営業を再開しました。慣れ親しんだ女将さんの料理を目当てに地域の人たちが駆け付けました。 ※動画ニュース配信をご覧ください。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 小学生が電動糸のこぎりを使って木材加工に挑戦 技術専門校で色彩デザイン学ぶ訓練生が指導 アームレスリング「ガッチリリーグ」秋田市で開催 未経験者から全日本チャンピオンまで自慢の腕力を競う ３期ぶりの「増収増益」 秋田銀行中間決算 経常収益２６８億７６００万円 中間純利益４１億７１００万円 関連情報（BiZ PAGE＋） リペア工事, 法要, マンション, 配線, 射出成形機, 海, 徳島, 上田, 埼玉, 長野