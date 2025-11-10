¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥êー¡Ù¤¬ÉÁ¤¯¿·¤¿¤Ê¶²ÉÝ¡¡¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£»ÐÄï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¡¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Î¸¶ºî¾®Àâ¤ò¤â¤È¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ7²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿2017Ç¯¤Î¥Û¥éー±Ç²è¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È THE END ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤ÎÁ°Æüëý¤È¤Ê¤ëHBO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥êー "¤½¤ì"¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¤¬¡¢U-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£±Ç²è2Éôºî¤ËÂ³¤À½ºîÁí»Ø´ø¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£¤È¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥ë¥Ð¥é¡¦¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£¤Î2¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¡¢±Ç²èÈÇ¤È¥É¥é¥ÞÈÇ¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥ºÌò¤Î¥Ó¥ë¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
»²¹Í¡§¥Ú¥Ëー¡¦¥ï¥¤¥º¤Î¶²ÉÝºÆ¤Ó¡¡¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥êー¡ÙÍ½¹ðÊÔ¸ø³«
ーー¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥êー "¤½¤ì"¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥º¤Îµ¯¸»¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤Î¡ÖÎò»Ë¡×¤ä¡Öµ¯¸»¡×¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡Ë¡§ËÜºî¤ò´ë²è¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¡¢¸¶ºî¾®Àâ¤ÎÃæ¤ÇÌ¤²òÌÀ¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÆæ¤Ç¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ÎÆÉ¼Ô¤ä±Ç²è¤Î´ÑµÒ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¡Ö¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥º¤È¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¡ÈIt¡É¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤«¡×¡Ö²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Êµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢²áµî¤Î¡È¥µ¥¤¥¯¥ë¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¥êー¤ÇÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ä¡¢Èà¤é¤¬¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¤É¤¦ÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆµÕ¹ÔÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÄ¹¤¤¥¹¥Èー¥êー¥¢ー¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤òº£¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Å³Ý¤±¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÆæ¤ËÅú¤¨¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÆæ¤òÄó¼¨¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーº£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±ÇÁü²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥ë¥Ð¥é¡¦¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ð¥ë¥Ð¥é¡Ë¡§¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âº£²ó¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³¹¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¡È¶²ÉÝ¡É¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢Ëãáã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢º£¤Î¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¡È°¤¤ÅÛ¤é¡É¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡ÈÀï¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ーー±Ç²èÈÇ¤Î¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡Ù¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ó¥Ç¥£¡§Ä¹¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä©Àï¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ï¡È¥ß¥Ë¥ëー¥à¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾¯¿Í¿ô¤ÎµÓËÜ¥Áー¥à¤Ç³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥Ë¥ëー¥à¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë±Ç²è°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2»þ´Ö¤Î±Ç²è¤À¤È¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¹½Â¤¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«Á´Á³¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÀ½ºîÁí»Ø´ø¤Î¡Ë¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥«¥ì¥Ö¡¦¥±¥¤¥ó¤ä¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Õ¥åー¥¯¥¹¤È°ì½ï¤Ë¥ß¥Ë¥ëー¥à¤Çºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹½Â¤²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8»þ´ÖÊ¬¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Ï±Ç²è¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢À°¹çÀ¤È¥×¥í¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òºï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーーÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´î¤Ó¤ä²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥ó¥Ç¥£¡§ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤âÂç¤¤Ê±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³«È¯´ü´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¢ー¥¯¤ò¤è¤êºÙ¤«¤¯¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹Ë¤«¤ËÃµµá¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Þー¥¸¡¦¥È¥ëー¥Þ¥ó¡Ê¥Þ¥Á¥ë¥À¡¦¥íー¥éー¡Ë¤ÎÊª¸ì¡£ºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢ー¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤À¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¢ー¥¯¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Ç¤âÄ¹¼Ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤À¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºÙ¤«¤¤ÊÑ²½¤äÊ£»¨¤µ¤òÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ーーÂè1ÏÃ¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²èÈÇ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂçÃÀ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥Û¥éー¤ÎÉÁ¤Êý¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢´ûÂ¸¤Î¥Û¥éーÉ½¸½¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ó¥Ç¥£¡§´ðËÜÅª¤Ë¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¶¯Îõ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬´Ñ¤¿¤¤¤â¤Î¤ò»£¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¶²ÉÝ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤É¤ì¤À¤±ÉÝ¤¬¤é¤»¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤ÊÄ©Àï¤Î·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ーー¤³¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¡È¥ëー¥¶ー¥º¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤ËÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤¿ÅÀ¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤¿»ñ¼Á¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ó¥Ç¥£¡§¤Þ¤ºÂè°ì¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡É¤È¡ÈËÜÊª¤Î´¶¾ð¡É¤ò¼«Á³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ëÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢´ÑµÒ¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥êー¥ººîÉÊ¤Ç¤Ï¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡È½ÖÈ¯ÎÏ¡É¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Î»þÂå¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏºîÉÊ¤ò¹¥¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¤¹¤°¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¡£¿·¤·¤¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÁª¤Ö¤Î¤ÏËè²óÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¥Þー¥¸¡¦¥È¥ëー¥Þ¥óÌò¤Î¥Þ¥Á¥ë¥À¡¦¥íー¥éー¤À¤±¤Ï¡Ø¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ù¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£²áµî¤Î½Ð±éºî¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ë¥Ð¥é¡§±Ç²èÈÇ¤Ç¤âº£²ó¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤â¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËÁïÌÀ¤Ç¤¹¡£±éµ»·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È¼«¸ÊÇ§¼±¤Î¹â¤µ¡É¤È¡ÈÁ¡ºÙ¤µ¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È¶¦´¶ÎÏ¡É¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬Èà¤é¤òÆÃÊÌ¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¹ç¤¨¤ëÍýÍ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤ÇÈà¤é¤Ï¡ÈÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÌ¿¤ò·ü¤±¤é¤ì¤ë¡É¤Û¤É¤Î´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îå«¤ò°é¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¡¢°¦¾ð¿¼¤¯¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤É¸¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
ーー±Ç²èÈÇ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¥Ó¥ë¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¤µ¤ó¤Ï¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥ºÌò¤òÂ³Åê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤â»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¢¥ó¥Ç¥£¡§Èà¤³¤½¤¬¡È¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥º¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁÏÂ¤¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÈàÈ´¤¤Ç¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÏºÇ½é¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤ÏÈó¾ï¤ËºÍÇ½¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤ë»Ñ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Èà¼«¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ò¼á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤«¤é¥³¥ó¥»¥×¥ÈÌÌ¤Ç¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ä±é½Ð¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥º¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ó¥ëËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¾ï¤ËÄ©Àï¤òµá¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤¿¤À¤Î¡ÈÂ³ÊÔ¤À¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬Äó¼¨¤¹¤ëÌ¤ÃÎ¤ÎÍ×ÁÇ¤ä¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿·¤·¤¤Êý¸þÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë»É·ãÅª¤Ç¡¢Èà¤Î¡ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤µ¡É¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ã¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿·Á¯¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ーー¥¢¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¤ÏÀ½ºîÁí»Ø´ø¤Ë²Ã¤¨¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤âÊ£¿ô¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¼ê¤¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥ºÁ´ÂÎ¤Î¥Èー¥ó¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÅý°ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ð¥ë¥Ð¥é¡§Åú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¢¥ó¥Ç¥£¡§¤Þ¤º¡¢¥Èー¥ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡ÊÂè1ÏÃ¡Ë¤ò¼«Ê¬¤Ç´ÆÆÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥·ー¥º¥ó¤ÎµÓËÜºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö2ÏÃÌÜ¤òÂ¾¤Î´ÆÆÄ¤ËÇ¤¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÏÃ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç´ÆÆÄ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤·ºÇ½ªÏÃ¤ò¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÏÃ¤âÂ¾¤ÎÃ¯¤Ë¤âÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤À¤«¤é·ë¶É¡¢ºÇ½é¤Î2ÏÃ¤ÈºÇ¸å¤Î2ÏÃ¡¢·×4ÏÃ¤ò¼«Ê¬¤Ç´ÆÆÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îºî¶È¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è2ËÜ¤òÏ¢Â³¤Ç»£¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ð¥ë¥Ð¥é¡§¡Ø¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥êー¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð»ä¤¿¤Á¤Î¡È»Ò¤É¤â¡É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËèÆü¸½¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜºî¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ä¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥º¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÃ¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£´ÑµÒ¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤é¤òÁ´Éô¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ç¥£¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âè3ÏÃ¤ÈÂè4ÏÃ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¿Ø¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ë¥Ð¥é¡§¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Ðー¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¡¢¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ª¥»¥¤¡á¥¯¥Õ¥©ー¡¢¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥È¥é¥ô¥£¥¹――¤¤¤º¤ì¤âËÜÅö¤ËÍ¥½¨¤Ê´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¥Û¥éー¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Ç¤â´ÆÆÄ¤ÎÌò³ä¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡È¶²ÉÝ¡É¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òµÓËÜ¤«¤é±ÇÁü¤Ø¤ÈÀµ³Î¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Ë¤Ï¡¢¹½À®¡¢´Ö¡¢±é½Ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬åÌÌ©¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áµÜÀîæÆ¡Ë