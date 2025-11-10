¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¿·¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¡¡¡È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¡É¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¡ÄÂÀÅÄ¤âÇ§¤á¤¿¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡×µÞÀ®Ä¹¤Ö¤ê
¡¡11·î9ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë¡¢¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬À¸½Ð±é¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¿Ê¹Ô¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿Â¤Ç¡¢¡ØÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¼ãÎÓ¥¢¥Ê¡£Ãæ¹â»þÂå¤Î4Ç¯È¾¡¢²ÈÂ²¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇ¿·¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡¢²È¤Ç¤ÏÆüËÜ¿©¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³Ø¹»¤Î¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¡õ¥Á¡¼¥º¡¢¥Ô¥¶¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¥é¥¶¥Ë¥¢¤È¤¤¤¦4¤Ä¤¬¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤À¤¬¡Ö¤É¤ì¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ö¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç»£¤é¤ì¤¿1Ëç¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤¿¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤¬¾Ð´é¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥Ã¥È¤Ï½ÄÊý¸þ¤Ëµ¬Â§Åª¤ÊÆÌ±ú¤Î¶Ú¤¬Æþ¤ë¥ê¥ÖÊÔ¤ß¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò¸ì¤ë¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ
¡Ô¤Ê¤Ë¡©¤ï¤«¤Ðµ¢¹ñ»Ò½÷¡©½é¼ª¤À¤Ê¡Õ
¡¡¤È¶Ã¤¯¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë
¡Ô¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡ÖÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢10·î¤«¤éÆ±ÈÖÁÈ¤Î9ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¼ãÎÓ¥¢¥Ê¡£¤³¤Î9Æü¤Î¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÅö½éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Èô¤Ö¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¡£¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡Ø¤½¤ì¤Ç²¡¤·¤Æ¤ë¤Î¤ËÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÃý¤ë¤«¤éÍ¾·×¤Ë¡Ä¡Ä¡Ù¤È¡¢ÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó¤Ë¥Á¥¯¥ê¤È»É¤·¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÂÀÅÄ¤«¤é¤â¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¡¢¡ØÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç3Ç¯ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë»³ËÜ·ÃÎ¤²À¥¢¥Ê¤«¤é¤â¡Ö¼ã¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥½¨¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ãÎÓ¥¢¥Ê¡£TBS¤Î¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Î±½¤À¡£
¡Ö¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤ÏTBS¤ÎÂç´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶É¤«¤é¤Î´üÂÔ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£2019Ç¯4·î¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Æ±Ç¯¤Î9·î¤«¤éÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ø¥°¥Ã¤È¥é¥Ã¥¯¡ª¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÈ´Å§¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ø³ú¤à¤Î¤Ï¡ÊÊüÁ÷Ãæ¡Ë2²ó¤Þ¤Ç¡Ù¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥óMC¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¹ñ»³¥Ï¥»¥ó¥¢¥Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤é¤â¡Ø¼ãÎÓ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¸¦½¤¤·¤è¤¦¤Í¡Ù¤È¥À¥á½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ØÅ¦¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤éÈæ¤Ù¤ë¤È¤Þ¤µ¤ËÈôÌöÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£