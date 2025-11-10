¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛÄ¶ÆÃµÞ¡¢½é¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥á¥ó¥Ðー9¿ÍÁ´°÷¤ÇÅÐÃÅ¡ª
Ä¶ÆÃµÞ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØÄ¶ÆÃµÞ The Movie RE:VE¡Ù¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ°§»¢¤¬11·î7Æü¡¢¿·½É¥Ð¥ë¥È9¡¡¥·¥¢¥¿ー9¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥á¥ó¥Ðー9Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¡£±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿´î¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£±Ç²è¤Î»£±Æ»þ¤Ë¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈäÏª
ËÁÆ¬¤Î°§»¢¤Ç¡Ö¾å±ÇÁ°¤Ç¤¹¤¬±Ç²è¤Ø¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¹â¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Î¥«¥¤¡£¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¼èºà¿Ø¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤Ï°µÅÝÅª¤Ë±öÇÉ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È±Ç²è´Û¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¥¿¥¯¥ä¡£¥æー¥¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Êµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼èºà¿Ø¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¤·¤¿¥¿¥«¥·¤ËÂ³¤¥·¥åー¥ä¤ÏÀ¼½Ð¤·OK¤Î±þ±ç¾å±Ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç8¹æ¼Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤Î¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¡£²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¥Þ¥µ¥Ò¥í¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó±Ç²è´Û¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È´Ñ»¡¡£¡Ö±Ç²è´Û¤Ç¤ÏÀäÂÐ¡¢Ãº»À°ûÎÁ¤ò°û¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Î¥¢¥í¥Ï¤ËÂ³¤¡¢¥Ï¥ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ä¤Ã¤È±Ç²è¤¬¸ø³«¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤Ò¤È¤³¤È°§»¢¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¥ê¥ç¥¦¥¬¤¬¡Ö¥é¥¤¥Ö¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¡Ö¤¨¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÈ¿±þ¤Ë¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Èー¥¯¤òÂ³¤±¤¿¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡Ö±Ç²è¤Ë¤Ï¡È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤«¡È¤ª·ø¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤¶¤±¤¿¥°¥ëー¥×¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹¤â¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¹¤²ーºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£
¥ê¥ç¥¦¥¬¤Î¡È¤Õ¤¶¤±¤¿¥°¥ëー¥×¡É¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤¤¤¿¥æー¥¤Ï¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤Î¤â¤Î¤ä¾ðÊó¤¬±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ØRE:VE¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤òºî¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢¡Ö¥³ー¥ë¤â¤Ç¤¤ë¡¢À¼¤â½Ð¤»¤ë¡£¤É¤ó¤Á¤ã¤óÁû¤®¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¡×¤È8¹æ¼Ö¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥°¥ëー¥×¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¥Ï¥ë¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤é¤·¤µ¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¥«¥¤¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¤«¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥·ー¥ó¤ä¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤·¡¢º£¸å¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£
¡Ö±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Î¥·¥åー¥ä¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤Î¶á¤¯¤Ç¤â±Ç²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤è¤í¤³¤Ó¤òÊó¹ð¡£¥¢¥í¥Ï¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±Ç²è´Û¤Ç¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ï¤È¤Æ¤â¿·Á¯¡£ËÍ¤â¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È±þ±ç¾å±Ç¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ö½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¥Þ¥µ¥Ò¥í¤¬¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥ª¥ì¤¬±Ç²è¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¬Íè¤¿¡ª¡×¤ÈÆÀ°Õ¤²¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤â8¹æ¼Ö¤âÂçÇú¾Ð¡£Â³¤±¤Æ¥Þ¥µ¥Ò¥í¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥Þ¥µ¥Ò¥í¤¬±Ç²è¥Ç¥Ó¥åー¡ª¡¡¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼èºà¿Ø¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Þー¤¯¤ó¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥¯¥ìー¥à¸ýÄ´¤Î¥¿¥¯¥ä¤¬¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
¥¿¥«¥·¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ê±Ç²è¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤µ¡²ñ¡£±Ç²è´Û¤òÄÌ¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¤¤ÁÁá¤¯´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ä¥¢ーEVE¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤ËÅìµþ¡¦Ê¼¸Ë¡¦°¦ÃÎ¡¦ºë¶Ì¤Î4ÅÔ»Ô¤Ç·×8¸ø±é¡¢Ìó10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Ä¶ÆÃµÞ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¤â¤Î¡£¥Ä¥¢ー¼«ÂÎ¤â¼ñ¸þ¤ò¤³¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ØÄ¶ÆÃµÞ The Movie RE:VE¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ½¡¦Î¢Â¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¿¥«¥·¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤òºî¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö3Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤Ä¤¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÉ½¸½¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
°áÁõ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥«¥¤¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤ä¡¢¥æー¥¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢ÆÈÃÇ¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤Ë»÷¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ±Ç²è¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£±Ç²è¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤è¤í¤³¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç¤Ï±þ±ç¾å±Ç¤È¤¤¤¦·Á¤ÇËÜºî¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤ÏÄÌ¾ï¤Î2D¾å±Ç¡¢±þ±ç¾å±Ç¡¢4DX¡¢SCERRNX¡¢ULTRA 4DX¤Ç¤Î¾å±Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£4DX¤ÏºÂÀÊ¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤ê¡¢É÷¤¬¿á¤¤¤¿¤ê¡¢SCREEN£Ø¤Ï¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬3¸Ä¤¢¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î±ÇÁü¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ULTRA 4DX¤Ï¤½¤Î¤É¤Ã¤Á¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ëìÔÂô¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤À¡£
4DXÌ¤·Ð¸³¤Î¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡¢4DX¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¡Ö¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÄÁ²óÅú¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¡£ºÂÀÊ¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤ê¡¢É÷¤¬¿á¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤³¤ÇÉ÷¤¬¿á¤¯¤Î¤«¡Ä¡×¤È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£¥«¥¤¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬²ó¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¤Ë¾¯¤·¿á¤¯¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥ç¥¦¥¬¤¬¡Ö¿å¤¬Íè¤ë¤«¤â¡ª¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Î´À¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤¬³ð¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È8¹æ¼Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥«¥¤¤¬¡Ö´À¤òÇÝÍÜ¤·¤ÆÄ¶ÆÃµÞ¤Î¥¯¥íー¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¥Èー¥¯¤¬Ä¶ÆÃµÞ¤é¤·¤¯Ã¦Àþ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡Ö±þ±ç¾å±Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥«¥¤¤Ï¡Ö±þ±ç¾å±Ç¤ò¤¦¤·¤í¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê´Ñ¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¥³ー¥ë¤ò¿¿ÀµÌÌ¤ÇÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢²£¤Ç¤â´Ñ¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´êË¾¤ò¸ì¤ë¡£¡ÖULTRA 4DX¡×¤òÁª¤ó¤À¥¿¥«¥·¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÍßÄ¥¤ê¥»¥Ã¥È¤Ç¡£¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÂÎ´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò´Ñ¤¿¤é¡Ö±Ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´Õ¾Þ»þ¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥Èー¥¯¥³ー¥Êー¤Ø¡£1ÌäÌÜ¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö¥Ä¥¢ーEVE¡¢±Ç²è¤Î»£±Æ»þ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¼Â¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ËÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¡¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¤òÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤ËµÒÀÊ¤«¤é¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×¤ÈÊ¸»ú¤ÎÂç¤¤µ¤òÄ¶¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ï¥ë¤«¤é¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥ê¥Ï½ª¤ï¤ê¤Ë20¥áー¥È¥ë¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤ò¥¿¥¯¥ä¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¥Ï¥ë¤Î²óÅú¤Ë¡¢¥¿¥¯¥ä¤Ï¡Ö³ØÀ¸°ÊÍè¡¢¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Õ¥í¥¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¯¥ä¤ÏËÜºî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼ýÏ¿¤¬Ä«¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤Ö¤óËÍ¤Î¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¤¡ª ¼«Ê¬¤Ç¤â²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥·ー¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡£
¡Ö¸¸¤Î¿á¤ÂØ¤¨¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡×¤È²óÅú¤·¤¿¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡Ö±Ç²è¤Ï¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤º¤Ã¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡ÊÀ¼¤ò¡Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤±¤É¡ØÄ¶ÆÃµÞ¤Ï¤ª¤Õ¤¶¤±É¬Í×¤À¤í¤¦¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿á¤ÂØ¤¨É÷¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤Æ¤¿¥·ー¥ó¤Î°ìÉô¤òºÆ¸½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡£´ÆÆÄ¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¡ª¡×¤È¡¢ÊÔ½¸·ë²Ì¤ËÑéÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¥«¥¤¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼ýÏ¿¤ÎÎ¢¤Ç¤º¤Ã¤È¥²ー¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¿¥¯¥ä¤ÏÀè¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥²ー¥à¤ò¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3Ç¯Á°¤¸¤ã¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥²ー¥à¤ò¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¡ÊSNS¤Ë¡ËºÜ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é´üÂÔ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Çï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥æー¥¤¯¤ó¿á¤ÃÈô¤Ð¤·»ö·ï¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥¢¥í¥Ï¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ë¶Ê¤Î¥·ー¥ó¤Çµå¤ò¾å¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¡¢¥æー¥¤¬¤½¤ì¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤½¤Î±ÇÁü¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¸«¤É¤³¤í¤«¤â¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¥¢¥í¥Ï¤ËÂ³¤¡¢¡Ö¥æー¥¤Î¼ö¤¤¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤ë¤È¥Ï¥ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¼Â¤Ï¥æー¥¤¬°¦ÃÎ¸ø±éÁ°Æü¤Ë¥Û¥éーºîÉÊ¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö»£±Æ¸å¤Ë±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤ªã±¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ËÍ¤À¤±Àè¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿´»Ä¤ê¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤ªã±¤¤¤»¤º¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¥æー¥¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥Üー¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ³Ð¤á¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£µõÌµ¤ÎÎÎ°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÎÎ°èÅ¸³«¤À¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ¼¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤â¤Ê¤ó¤À¤«¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤ÎÍÍ»Ò¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¹Ô¤·¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ªã±¤¤¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë´À¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤¤¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤ÎÆü¤«¤é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡ª¡¡¤ªã±¤¤¤Ë¤ÏÂå¼Õã±¤¤¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤¡ª¡×¤È¿·¤·¤¤¤ªã±¤¤ÊýË¡¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¤Éー¤Ç¤â¤¤¤¤ÏÃ¤«¤â¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¥¿¥«¥·¤Ï¡ÖËÜÈÖÁ°¤Ë¤Ï¥³ー¥Òー¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¼¡¡ª¡×¤È¥¹¥ëー¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¥·¥åー¥ä¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÊÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ï¡ËÈë¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¡ÖÌµÍýÌµÍý¡ª¡×¡Ö¤¹¤°¤·¤ã¤Ù¤ë¡×¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥µ¥Ò¥í¤Ï¡ÖÂ¤ò¤Ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êÍÙ¤Ã¤ÆÈè¤ì¤ÆÂ¤¬¤Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²óÅú¤Ç¤¹¡×¤È¥µ¥µ¥Ã¤È¥Èー¥¯¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
2ÌäÌÜ¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÏÀäÂÐ¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª¡¡±Ç²è¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï!!¡×¤È¤Î¤ªÂê¡£¥Ï¥ë¤¬¡Öº£¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¤Èº£¤Þ¤Ç¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¥¢¥í¥Ï¤¬Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¥¢¥í¥Ï¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¶ÊÌ¾¤ò½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤È¤¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¶ÊÌ¾¤ò±£¤¹¤Î¤ËÉ¬»à¡£¶ÊÌ¾¤Ê¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¶ÊÌ¾¤Ï¡Öikki!!!!!i!!¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¡Øikki!!!!!i!!¡Ù¤Î¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤ÎÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Þ¥µ¥Ò¥í¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ñ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£¥·¥åー¥ä¤Ï¡Ö¥Ï¥ë¤È¥ê¥ç¥¦¥¬¤Î²Î¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âËè²ó¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·ー¥ó!? ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö8¹æ¼Ö¤È¤ÎºîÉÊ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Î°ìÂÎ´¶¡×¤ò¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æµó¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤â¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤À¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£¥¿¥«¥·¤Ï¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¤ÎÎÉ¤µ¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¡ÖÉáÃÊ¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤±Ç²è´Û¤Ç¡¢ÃÑ¤¸¤é¤¤¤ò¼Î¤Æ¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¡£
¥æー¥¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤ÎÎ¢¤Î´é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¥´¥ßÈ¢¤ò½³¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢·ö²Þ¤·»Ï¤á¤¿¤ê¡¢²¥¤ê¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¥¸¥çー¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡Ö¥é¥¤¥ÖÁ°¤ÎÉ½¾ð¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤Îµ®½Å¤Ê¥·ー¥ó¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥ä¤Ï¡Ö8¹æ¼Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ê¤É¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î³È»¶¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£
¥«¥¤¤Ï¡Ö¥Þ¥µ¥Ò¥í¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥í¥Ï¤È¥Ï¥ë¤¬¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Öikki!!!!!i!!¡×¡£¤â¤È¤â¤È7¿Í»þÂå¤Î¶Ê¤¬9¿Í¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤Ê¤É¤â¡¢±Ç²è¤Î¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î»×¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
3ÌäÌÜ¤Ë¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ç»þ´ÖÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÂåÉ½¤·¤Æ¥æー¥¤¬¡Ö¥Ä¥¢ーEVE¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÄ¶ÆÃµÞ The Movie RE:VE¡Ù¤Î¸ø³«¤ò·Ð¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÊúÉé¡×¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¡ØÌ´¤Î±Ø¤Þ¤Ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ç¡ª¡×¤ÈÁá¤¯¤â2ºîÌÜ¤Î±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÏÃ¤·½Ð¤¹¥æー¥¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¡Ö¤Þ¤ÀÄ¶ÆÃµÞ The Movie RE:VE¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤Ê¤Î¤ËÄ¶ÆÃµÞ¤À¤Í¡ª¡×¡ÖÀè¤Ë¹Ô¤¯¤Í～¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µá¤á¤Æ¤¤¤¿Äù¤á¤ÎÅú¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÆ±¤¸¼ÁÌä¤¬¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£
¡Ö¤Õ¤¶¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤È¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¼¡²óºî¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¢¤È¤Ç¤ÎÄù¤á¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¥ê¥ç¥¦¥¬¤¬¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤è¤í¤³¤Ó¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸µµ¤¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤È±Ç²è´Û¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢ÉñÂæ°§»¢¤ò½ª¤¨¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢8¹æ¼Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¸µµ¤¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æー¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ØÄ¶ÆÃµÞ The Movie RE:VE¡Ù
11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
´ÆÆÄ¡§JISOO LIM¡¢YOONDONG OH
½Ð±é¡§Ä¶ÆÃµÞ
ÇÛµë¡§¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥ìー¥Ù¥ë¥º
(C)2025, ³ô¼°²ñ¼ÒSDR ¡õ CJ 4DPLEX Japan
