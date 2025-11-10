¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¢¤É¤³¤«ÉÔ²º¤ÇÀÚ¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¥æ¥¤¯¤ó¤¢¤Î¤Í¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¤Ê¤ë¤ß¤ä¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥æ¥¤¯¤ó¤¢¤Î¤Í¡×¤ò11·î21Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤¬11·îÃæ¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ï¡¢ÀèÆüYouTube¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ã¤Ê¤ë¤ß¤ä ¡ß ¥í¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥ÜÀ¸ÇÛ¿®¡äÆâ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë²ò¶ØºÑ¤ß¡£ÇÛ¿®Ãæ¤Ë¤Ï¡¢12·î25Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¤Ê¤ë¤ß¤ä¤ÈÈëÌ©¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ä¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥í¥¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¾ðÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÃÆ¤¸ì¤ê¤Îdemo²»¸»¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÉÔ²º¤ÇÀÚ¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¸µ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Ãæ±û¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¶õµ¤´¶¤ÎÉº¤¦ ¤¦¤µ¤®¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤ÏËÜ³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®¤ËÂ³¤¡¢¡ã¤Ê¤ë¤ß¤ä¤ÈÈëÌ©¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ä¤ÎÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë12·î24Æü¤Ë¤Ï¥í¥¹¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë·Þ¤¨¤¿¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡Ö¥æ¥¤¯¤ó¤¢¤Î¤Í¡×
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/narumiya_ya
◾️¡ã¤Ê¤ë¤ß¤ä¤ÈÈëÌ©¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥Û¡¼¥ë
[Ãë¸ø±é] 15:00³«¾ì¡¿15:30³«±é
[Ìë¸ø±é] 18:00³«¾ì¡¿18:30³«±é
Guest¡§¥í¥¹
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥°¥Ã¥ºÉÕ»ØÄêÀÊ \7,800¡ÊÀÇ¹þ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë[¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë]
»ØÄêÀÊ \6,000¡ÊÀÇ¹þ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§https://narumiya-official.jp/teaparty_2025/
