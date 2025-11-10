30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¤È¡Ä¡Ö»ô¤Ã¤Æ¤¿¸¤¡ª¡×¡ÖÅö»þ¤ÎÀÊ½ç¡ª¡×¡ÖJ¥êー¥°¤Î¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¥«ー¥É¡ª¡×
º£¤Î»Ñ¤ò30Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¤È¡Ä¡Ö»ô¤Ã¤Æ¤¿¸¤¡ª¡×¡ÖÅö»þ¤ÎÀÊ½ç¡ª¡×¡ÖJ¥êー¥°¤Î¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¥«ー¥É¡ª¡×
·§ËÜ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤¬³«Éõ¤µ¤ì¡¢²û¤«¤·¤¤µ²±¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚÍËÆü¤ÎÄ«¡£·§ËÜ»ÔÎ©·ò·³¾®³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆø¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ò·³¾®³Ø¹» Â¼¾åÇîÇ·¹»Ä¹¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤¬30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·¡¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
30Ç¯Á°¡¢ÁÏÎ©120¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹»Äí¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡£
Åö»þ¤Îºß¹»À¸Ìó1000¿ÍÊ¬¤Î»×¤¤½Ð¤¬·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³«Éõ¼°¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¹»Ä¹ÀèÀ¸¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¹»Ä¹ ¾®Îæ¶³¹§¤µ¤ó(89)¡Ö¤¢¤È1Ç¯¤Ç90ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Åö»þ¤Îºß¹»À¸¤Ï36ºÐ¤«¤é42ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ£±Ç¯À¸¤ÎÃ´Ç¤¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´é¤¬ÎÉ¤¯Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦Á´Á³¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Åö»þ£±Ç¯À¸¤ÎÃ´Ç¤¡Ö¡ØÀèÀ¸¡¢30Ç¯¸å»à¤ó¤À¤é¤É¤¬¤ó¤¹¤Ã¤È¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤ÇÀ¸¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ºî¶È³«»Ï¤«¤éÌó20Ê¬¡£Ç®¤¤»ëÀþ¤¬Á÷¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤½¤Î»þ¤¬¡Ä
¼¡¡¹¤È»×¤¤½Ð¤¬°î¤ì½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥ãー¡ª»ô¤Ã¤Æ¤¿¸¤¡ª¡×
¡ÖÅö»þ¤ÎÀÊ½ç¡×
¡ÖJ¥êー¥°¤Î¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¥«ー¥É¡£»þÂå¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¼ê»æ¤Ç¤Ï¡¢30Ç¯Á°¤ÎÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤¬¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â´¶ÈÀ¸¡ÖÀèÀ¸¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¡×
Åö»þ¤ÎÀèÀ¸¡Ö¤ä¤¢¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£39ºÐ¤Î¤ß¤ó¤Ê½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£39ºÐ¡©¡×
Â´¶ÈÀ¸¡Ö39ºÐ¤Ç¤¹¡×
Åö»þ¤ÎÀèÀ¸¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤¬¤è¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃç¤âÎÉ¤¯¡¢´èÄ¥¤ê²°¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¤«ËèÆüÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¥Æー¥×¤Ï£³£°Ç¯¸å¤Îº£¡¢³«¤±¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Â´¶ÈÀ¸¡Ö¥Æー¥×¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Åö»þ¤ÎÀèÀ¸¡Ö¥Æー¥×¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡×
Â´¶ÈÀ¸¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¥Æー¥×¤À¡ª¡×
Åö»þ¤ÎÀèÀ¸¡Ö¹çÁÕ¤·¤¿¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï30Ç¯¸å¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤Î·¯¤¿¤Á¤Î´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤Î¼ê»æ¤ò½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1995Ç¯¡¢Ê¿À®7Ç¯11·î30Æü¿¦°÷¼¼¤Ë¤Æ¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤Ø¡£¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Â´¶ÈÀ¸¡Ö¤¹¤´ー¤¤¡ª¡×
¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿30Ç¯Á°¤Îµ²±¡£¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿§¤¢¤»¤Þ¤»¤ó¡£