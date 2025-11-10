Ç½Ûê°¦Ì¤¤¬ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤Èº§Ìó¡ªÇµÌÚºäOG¤«¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¡Ö¿´¤«¤é¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö°¦Ì¤¤Î¹¬¤»¤¬»ä¤Î¹¬¤»¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¡Ê31¡Ë¤È²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê29¡Ë¤¬10Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¤Çº§Ìó²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¡¢Æ±´ü¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇµÌÚºä1´üÀ¸¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹â»³°ì¼Â¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡Öµã¤¤¤¿¡¡¤¢¤ß¤Î¹¬¤»¤¬»ä¤Î¹¬¤»¡¡¿´¤«¤é¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÂç¹¥¤¤Ê°¦Ì¤¤Î¹¬¤»¤¬»ä¤Î¹¬¤»¡¡¤ï¡¼¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡Ä!!¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦Àî¸åÍÛºÚ¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á!ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡ÈÂçµã¤¡É¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£