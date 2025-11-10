STARGLOWが、デビューシングル「Star Wish」を2026年1月21日にリリースすることを発表した。

◆STARGLOW 動画

本作は、タイトル曲「Star Wish」、11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか新録曲2曲を含む全4曲を収録予定。初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish -Music Video-」・「Star Wish -Behind The Scenes-」、初回盤Bには撮り下ろし特典映像を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bのコンテンツに加え、「Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-」をコンパイル予定とのこと。さらに、オリジナルグッズ「[Star Wish] Keyring」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリースされる。

またデビューシングル発売に先駆け、新アーティスト写真と、11月10日先行配信の「PIECES -STARGLOW Ver.-」リリックビデオもYouTubeにて公開された。

今作は「THE LAST PIECE」最終審査にてファイナリスト10名で披露し話題を呼んだ楽曲「PIECES」のSTARGLOWバージョン。楽曲「PIECES」はファイナリスト10名が共同で作詞を手掛け、それぞれの想いがリリックに反映された壮大なバラード曲だという。STARGLOW バージョンでは、メンバー5名とファイナリスト5名の絆と想いを胸にSTARGLOW5名が情感豊かな歌声で歌い上げた、ボーカルワークが際立つ一曲となっているとのことだ。

https://youtu.be/5dzBSPmQdL4

なお、STARGLOWはこのデビューシングルリリース直後の1月31日、2月1日には、初の単独イベント＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE (仮)＞を横浜BUNTAIにて開催予定。

◾️「Star Wish」 2026年1月21日（水）リリース

購入：https://STARGLOW.lnk.to/StarWish ▼CD収録内容（予定／全品番共通）収録曲順未定

01.Star Wish

02.新録曲(タイトル未定)

03.新録曲(タイトル未定)

04.PIECES -STARGLOW Ver.- ◆初回盤A【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVCD-61644/B

価格 : \2,695（税込）

仕様 : 紙ジャケット

特典（封入） : トレーディングカードA (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

DVD収録内容(予定)

・Star Wish -Music Video-

・Star Wish -Behind The Scenes- ◆初回盤B【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVCD-61645/B

価格 : \2,695（税込）

仕様 : 紙ジャケット

特典（封入） : トレーディングカードB (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

DVD収録内容(予定)

・撮り下ろし特典映像(タイトル未定) ◆通常盤【SG(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61646

価格 : \1,595（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典（封入） : トレーディングカードC (全5種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ◆BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVC1-61647/B

価格 : \4,620（封入）

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック ◆BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-ray(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVC1-61648/B

価格 : \4,620 (税込) / \4,200 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック

DVD・Blu-ray収録内容(予定) (AVC1-61647/B・AVC1-61648/B 共通)

・Star Wish -Music Video-

・Star Wish -Behind The Scenes-

・撮り下ろし特典映像(タイトル未定)

・Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes- ◆BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース！

[販売期間：11月27日（木）23:59まで]

BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG(スマプラ対応)+グッズ】

初回生産限定

同梱 : CD+バンドルグッズ ([Star Wish] Keyring・オリジナル集合トレーディングカード付き)

品番 : AVZ1-61649

価格 : \3,795（税込）

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアル

◾️先行配信「PIECES -STARGLOW Ver.-」 2025年11月10日（月）リリース

配信：https://STARGLOW.lnk.to/PIECES-STARGLOWVer.-

◾️＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE (仮)＞ 2026年1月31日（土）

OPEN 17:00 / START 18:00 2026年2月1日（日）

OPEN 13:00 / START 14:00

OPEN 17:00 / START 18:00

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

https://starglow.tokyo/news/live/306/