大人は「グレー」をこう着る！【GU】即マネしたい♡「高見えコーデ」

上品で落ち着いた印象を与えるグレーは、大人女性のワードローブに備えておきたいカラー。【GU（ジーユー）】では、グレーアイテムが豊富に登場中です。そこで今回はスタッフさんが着こなす、グレーアイテムを使った「高見えコーデ」をピックアップ。シンプルなのにおしゃれで、大人っぽくまとまる着こなしをぜひチェックしてみて。

知的で上品なグレーのワントーンコーデ

きれいめな高見えワントーンスタイル。濃淡が異なるグレーを合わせることで、コーデに奥行きが生まれています。広がりすぎないフレアスカートとハーフコートの組み合わせが、上品 & すっきり見え。小物はブラックで引き締めるのがおすすめです。

ほどよく抜け感のあるグレーカーデコーデ

ふんわりとしたグレーのカーディガンと、タック入りパンツのコーデ。女性らしく柔らかい雰囲気ながらも、モノトーンカラーとパンツ使いで大人の余裕を感じさせる着こなしに。グレーとブラックの配色が上品で、シンプルながらも高見え感あり。カーディガンをプルオーバー風に着こなしつつ、上のボタンを外せば、抜け感をプラスできます。

