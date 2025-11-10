Travis Japan¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Öanan¡×É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¾®Êª¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡È´ó¤êÅº¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÉÈäÏª
¡¡Travis Japan¤¬¡¢11·î19ÆüÈ¯Çä¤Î¡Öanan¡×2472¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Öanan¡×É½»æ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Õ¥ê¥ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¾®Êª¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡È´ó¤êÅº¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTravis Japan¡¢¡Ø¤±¤ë¤È¤á¤ë¡ÙMC½¢Ç¤¡¡¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡ª
¡¡3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤Ï8ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖTravis Japan Concert Tour 2026 ¡Çs travelers¡×¤¬·èÄê¤·¤¿Travis Japan¤¬É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ÇÌ¥¤»¤ëÍ¥¤·¤µÁ´³«¤Î¡ÈÅº¤¤¿²¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¾®Êª»È¤¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÍÅ±ð¤Ê¡È´ó¤êÅº¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤È¤¤¤¦¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤âÎï¤·¤¤Î¾¶Ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ß¤»¤ë¡£
¡¡É½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤¦¤Ã¤Æ¤«¤ï¤ê¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢7¿Í¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤¬¤µ¤¯Îö¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤Ë¤è¤ë¾¾¾¾¥³¥ó¥Ó¤Î¤Û¤«¡¢´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡È¤·¤á¤ó¤Á¤å¡É¤³¤È¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¢ÃæÂ¼³¤¿Í¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥¢¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÊµÜ¶á³¤ÅÍ¡¢µÈß·´×Ìé¡¢ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤Ë¤è¤ë¡È¤Î¤¨¤Á¤ã¤«¤·¤º¡É¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äËí¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¤ò¥Õ¥ëÈ¯Æ°¡£¡Öanan¡×¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¥á¤Æ¤¤¤ë7¿Í¤¬¡¢¤â¤óÀäµé¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ï¡Öanan¡×¹±Îã¥Õ¥§¥à¥±¥¢ÆÃ½¸¤ÎºÇ¿·ÈÇ¡£½÷À¤Î¥«¥é¥À¤ò¹Í¤¨¤ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï°ú¤Â³¤³è¶·¡£À¸Íý¤äPMS¤È¤¤¤Ã¤¿ÉØ¿Í²Ê·Ï¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¡¢ºÇ¿·¤Î¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¢¿Ê²½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢À©ÅÙ¾å¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾ðÊó¤ò°ìºý¤Ë½¸Ìó¡£ÏÃÂê¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢Æ£°æ¥µ¥Á¤äÂ¼½Å°ÉÆà¡¢haru.¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£
¡¡Travis Japan¤Ë¤â¡¢ÆÃ½¸¤Ë¹ç¤ï¤»¡ÈÍ¥¤·¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¾¼Ô¤Ø¤Î´ó¤êÅº¤¤Êý¤Î¼ÁÌä¤«¤é¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤ÎºÇ¿·¤Î´Ø·¸À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿7¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ³Ê¤ä¥Á¥ã¡¼¥à¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡CLOSE UP¤Ë¤Ï¡¢Ë§º¬µþ»Ò¡ß¹â¶¶³¤¿Í¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡¢±üÌîÁÔ¡ßËÅÄÍµÂç¡¢ONEW¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡Öanan¡×2472¹æ¤Ï¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤è¤ê11·î19ÆüÈ¯Çä¡£ÆÃÊÌÄê²Á880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¢¨¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
