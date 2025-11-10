お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、タレント今森茉耶（19）が飲酒発覚により、テレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を降板したことについて言及した。

粗品は一連の経緯を説明した上で鉄板フレーズ「ただぁ！」を発射。その上で「なんかここまで応援したならん女も珍しいなぁ」と声を張り上げた。

続けて「何やろな？ 年下やねんけどな。なんか、応援したならんこの嫌悪感みたいなんありますね。というか、そういう言い方じゃなくて、じゃぁこういう言い方しよか」と展開。

そして「こういう暴れる女、待ってたんや。こういうやつ、おんのは安心やで。こういう暴れる、大暴れ女、しかも19歳まだ。ホープホープ。何か男だけがとにかく下品や、みたいな風潮、払拭してくれてありがとう！」と語った。そして「どっちかって言うと、俺は味方なんですけど。応援はしたならんけど」と続けた。

今森はグラビアアイドルとして活動し「ミスマガジン2023」グランプリ獲得。今年2月開始のスーパー戦隊シリーズ第49作にあたる同作で初の女性ブラック戦士となる一河角乃／ゴジュウユニコーン役を演じている。

番組公式サイトは「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに20歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けました。弊社としましても事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しました」と発表した。同日、今森も自身のインスタグラムを通じ謝罪。所属事務所「seju」は今森のマネジメント契約の解除を発表した。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。