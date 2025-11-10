不妊の原因、実は夫だった？「精子が1匹もいない」…2年間の不妊治療で妻を責め続けた夫の後悔【作者に聞く】
ぺ子さん(@peko_comic)が2024年12月にX(旧twitter)にて投稿した作品「原因は、俺…？」が注目を集めている。長年妻が不妊治療をしていたが子どもが授からず、夫が検査したところ原因は夫にあり、離婚を告げるというエピソードだ。本作が誕生したきっかけや裏話などについてぺ子さんにインタビューした。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
本作の誕生経緯と実話かどうかについて尋ねた。ぺ子さんは「Instagramのフォロワー様が私の不妊治療の漫画をお読みくださり、『自分の男性不妊の話ももしよかったら漫画にしてください』とおっしゃってくださったのがきっかけでした」と明かす。脚色は加えているが、そのフォロワーの体験談を基に描かれたそうだ。
■逃げではない夫の離婚の理由
妻が不妊治療をしても子どもを授からず、旦那が離婚を告げた点について、ぺ子さんの意見を聞いた。「『あまりにも勝手だ！逃げだ！』と思われる方も多いのではないでしょうか。しかしこの『離婚しよう』には、主人公の男性のいろんな想いが混ざっていると私は思いました」と語る。
主人公の男性は、不妊検査をして初めて自分の体質のせいで子どもを授かることができないことを知った。その原因はかなり珍しいもので、治療しても授かるかどうかわからない。そのため、これから多額のお金と時間を、費やしてもいいのか？と悩む場面がある。
「妻が2年間も頑張っていたのに、どこか他人事だった自分。子どもを望む妻は精子の作れない自分と一緒にいてもこの先幸せになれない可能性が高い…そう自分の中で考え、悩み、絞り出た答えが『離婚しよう』だったのだと思います」と、夫の苦悩を代弁した。
■無関心からショックへ変わる心境
子どもを授からない原因は妻にあると決めつけていた旦那について、ぺ子さんは「ただ単に、『不妊』についてよく知らなかったのが大きな要因だろうな、と思いました。現に、2年間主人公の男性は不妊検査をしていませんでした」と指摘する。その背景には、病院側が検査を勧めていなかったことや、本人たちに男性不妊の認識がそこまでなかったこと、夫婦間で「妊活はゆったりでいいよね」との話し合いもあったのではないか、と推測した。
不妊検査の結果、原因が旦那にあったことを知り、ショックだったか尋ねた。「ショックを受けたとおっしゃってました。精子が1匹もいないと言う事実にもショックを受けていらっしゃいましたが、2年間自分が原因だったのにも関わらず奥様にずっと不妊治療を頑張らせてしまっていた…その事実にショックを受けているようにも感じました」と、当時の心境を明かした。
■夫婦の絆と愛情
最後に、現在不妊治療中の読者にメッセージを寄せた。「不妊治療って、本当に夫婦で意見がぶつかり合うと思うんです。どちらか一方の意思が強くてもうまくいかないものなんですよね。今回、『原因は、俺…？』の体験者様(旦那様)にヒアリングさせていただく中で、『相手を思いやる気持ち』がどれだけ大事なことかを学ばせていただきました」
この作品を投稿したとき、多くのコメントで主人公の男性を非難する声が多かったそうだ。「でも、当の主人公の奥様は、旦那様を責めるようなことは一切しませんでした。それどころか、旦那様を励ましつつ、ときには明るく振る舞ったりしながら、自身の気持ちを旦那様に伝えていったのです」
「これは、不妊治療の前から築かれている夫婦の絆、そして愛情があってこそのお二人のご関係なのだな、ということがひしひしと伝わってきました。そして、その絆は不妊治療を経て、さらに強いものになったのだと思います」と語る。
「不妊治療を経て、夫婦の絆が深まったご夫婦もいます。人生に無駄はありません。子どもができてもできなくても、皆様が幸せな道を歩めるような未来を私も願っています」と、メッセージを締めくくった。
※この作品は事実に基づいたフィクションであり、実在する人物・団体とは関係ありません。
取材協力：ぺ子(@peko_comic)
