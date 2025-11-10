フライブルクのMF鈴木唯人が移籍後リーグ初ゴール

ドイツ1部フライブルクのMF鈴木唯人は現地時間11月9日のブンデスリーガ第10節ザンクトパウリ戦（2-1）に先発出場し、右足のダイレクトボレーでブンデスリーガ初ゴールを記録した。

「完璧」「技術の高さがわかる」とSNSで反響を呼んでいる。

今季リーグ戦で5試合目の出番となった鈴木は前半40分にコーナーキックの流れから鮮やかな一撃を決めた。GKがパンチングした浮き球のこぼれ球を迷わず右足のボレーで合わせ、強烈なシュートをゴールネットに突き刺した。今夏の加入後、ブンデスリーガでは待望の初ゴールとなった。チームも2-1で勝利を収めている。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xでゴール動画が公開されると、ファンからは「これは気持ちがいいボレー」「完璧」「技術の高さがわかる」と抑えを効かせたシュート技術を称える称賛の声が上がった。さらに、鈴木は11月シリーズに臨む日本代表には選ばれなかったこともあり、「なぜ呼ばれない」「また日本代表でチャンスをもらってほしい」「絶対W杯行こうな」「ケチャドバ頼む」とさらなる飛躍を期待するコメントも多く寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）