俳優の寺島進（61）が9日に放送されたフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。15歳になる娘との会話内容を明かして目尻を下げる場面があった。

この日は“レギュラー旅人”のお笑いトリオ「ハナコ」岡部大（36）、“ゲスト旅人”として寺島とお笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（45）が参加して横浜みなとみらい周辺をなりゆき旅。

そのなかで、岡部が「おうちでどういうお父さんなのかなと思って」と質問した。

すると、寺島は娘に「お父さんってどんな感じ？」と聞いてみたところ「子供だね」と返ってきたことを明かし、さらに「なんで子供？」と聞いてみると、10歳の息子と「対等に戦ってるもんね」と言われたという。

さらに「ああいうのを見ると子供だなと思うけど、やる時ビシっと決めるからいいんじゃない？」と娘。理想の彼氏については「お父さんみたいな男がいいな」と言われたという。

これに岡部は「めっちゃいいじゃないですか！」とうらやましそうにしたが、寺島は「そんなの大変だな。15歳で俺みたいないい男いないからな」とニヤリ。娘は父親の照れ隠しにも「そうなんだよね、お父さん」と返してきたという。

理想の彼氏像がお父さん。世の中のパパなら感動で涙が出そうな話だが、「うれしいと思わない。困りもんだなと思って」と苦笑いの寺島。

娘に彼氏ができた場合、父親の前に2人ほど“関所”となる“コワモテ”友人がいるそうで「あいつとあいつだよ。暴れん坊2人。彼氏ビビっちゃうんじゃないの？」と聞いてみると「そこでビビるような男とは付き合わない」と返って来たそうで、川村は「肝座ってますね」と15歳の娘に感心。寺島は「それを聞いて安心したけどね」と目尻を下げていた。