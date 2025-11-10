◎台風26号

大型の台風26号は、この先12日(水)にかけて南シナ海を北上して、台湾付近で勢力を弱め、13日(木)頃は沖縄の先島諸島へ接近する予想です。14日(金)頃にかけて大雨に注意・警戒をしてください。

沖縄本島地方と先島諸島では、12日にかけてうねりを伴った高波や強風に十分注意してください。台風の進路等によっては、先島諸島では、13日頃にかけて大しけとなるおそれが、雨雲の発達の程度によっては、沖縄本島地方と先島諸島では11日から14日頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。先島諸島では11日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。

◎あすの全国の天気

北日本の太平洋側と、関東から西日本は晴れるでしょう。北陸三県も晴れ間が広がりそうです。一方、北日本は日本海側を中心に、雪や雨が続くでしょう。積雪や路面凍結による交通障害や、西からの強風にもご注意ください。新潟は冷たい雨が降りそうです。沖縄はうねりを伴った高波や強風に十分注意をしてください。また、激しい雨が降るため大雨にもお気をつけください。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は全国的に前日より低くなりそうです。熊本は9℃低い7℃、福岡は7℃低い9℃、大阪は5℃低い10℃、名古屋は4℃低い8℃の予想です。新潟と東京は10℃、仙台は8℃、札幌は1℃で、前日より1〜2℃低いでしょう。

日中の最高気温も前日より低い所が多いでしょう。東京は4℃低い17℃、札幌は4℃低い5℃の予想です。札幌は11月下旬並みで風が冷たく感じられそうです。新潟と仙台は13℃で前日より2℃低い予想。福岡は19℃、大阪と名古屋は18℃でいずれも前日と同じくらいになりそうです。

◎週間予報

・西日本と沖縄

沖縄や奄美は14日(金)頃まで大雨になる所があるでしょう。西日本は晴れる日が多いですが、13日(木)は太平洋側で曇りや雨の所がありそうです。

・東日本

晴れる日が多いでしょう。ただ、13日(木)と16日(日)は各地で雲が広がりそうです。北陸は17日(月)に冷たい雨となるでしょう。東京はこの先、最低気温が10℃を下回る日が増えそうです。

・北日本日本海側は短い周期で天気が変わりそうです。札幌は12日(水)と15日(土)は晴れ間が広がるでしょう。太平洋側は晴れる日が多く、空気の乾燥が進みそうです。火の取り扱いにはご注意ください。