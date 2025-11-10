11月10日までに、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博がアメーバオフィシャルブログを更新。妻でタレントの安めぐみ、10歳の長女・詩歌（うた）ちゃん、1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんと共に、家族で温泉旅行を楽しんだことを報告した。

【写真】長女と撮影した食事中の2SHOTなども公開

この日、東は「温泉 家族でゆっくり」と題してブログを更新。「家族で温泉」「うた様と お風呂もお部屋で ゆっくり入って ご夕飯」と綴り、温泉宿で家族団らんを楽しむ長女との2ショットを公開した。

続けて、「いつも行く 館山 『rokuza』 デザイナーズ的なオシャレ宿 にもかかわらず もか様も連れて行ける 最高よね」とコメントし、次女を抱っこしながら見つめ合う微笑ましい2ショットと共に、家族全員がゆっくり過ごせるお気に入りの宿であることを明かした。

最後には、「行きつけっていいよね」「アレルギーはもちろんのこと 好き嫌いも知っててくれる 子どもたちのご飯も 好きなものを作ってくれるし みんなでゆっくり 館山の旅はまだ続く」とブログを締めくくった。

この投稿に対して、ファンからは、「ゆったりのんびり過ごしましょう」「お刺身が美味しそう」「お子様も楽しそう！！」「温泉が身体に良さそう」「家族でまったりいいですね」「良い時間をお過ごしください」などの声が寄せられている。

東と安は、2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。