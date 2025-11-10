全国高校サッカー選手権。県大会決勝が11月9日に行われ、帝京長岡が2年ぶりの全国大会出場を決めました。



決勝は夏のインターハイ王者・帝京長岡と冬の選手権連覇を狙う新潟明訓の対戦です。



【前半】



前半、主導権を握ったのは帝京長岡。1年生、児山が抜け出すも明訓の安藤がシュートブロック。堅い守備をみせます。その後も、止まらない帝京長岡の勢い。相手ゴールに襲い掛かりますが、何度、猛攻を受けても、新潟明訓の「赤い壁」がゴール前で体を張ります。





しかし、前半25分でした。帝京長岡は左サイド、水澤のクロスに杉本のヘディング！ついに、帝京長岡が新潟明訓の堅守から1点をもぎ取ります。さらに6分後。植村がキーパーの前を狙ったボール…樋口が合わせ追加点！帝京長岡が2点のリードで試合を折り返します。【後半】一矢報いたい新潟明訓。後半立ち上がり、コーナーキックのチャンスに体勢を崩しながら飛び込んだ加藤！1点を返します。その後も、帝京長岡は追加点を狙います。リヴキンのパスから、杉本の連続シュートも、新潟明訓・木間が体を投げ出し、ブロック。その守備からカウンターにつながりますが、最後は帝京長岡・桑原の守備。白熱した攻守の連続。互いが勝利への想いをプレーにぶつけます。後半39分には新潟明訓、途中出場の田坂が狙うも帝京長岡・仲がセーブ。その2分後には、帝京長岡の2年生エース・和食がドリブルでエリア内に入り込み、シュートを打ち切ります。さらに勢いを増す帝京長岡の連続攻撃。そして……リードを守り切った帝京長岡。2大会ぶり11回目の全国大会出場を決めました。〈帝京長岡 古沢徹監督〉「本当に選手が一生懸命頑張ってくれて、中でプレーしていた選手もそうですけれども、スタンドで声を枯らして応援してくれている選手。全員でつかんだ勝利だと思っています」〈帝京長岡 樋口汐音選手〉「クロスからのシュートは練習していたので、練習して良かったと思える1点でした。まだ実感はわいていないが、この全員で戦えて本当に良かった」〈帝京長岡 稲垣純主将〉「全員124人で、スタッフ含めて頑張ろうって決めたので、勝てて良かった。自分たちが目標にしている日本一に向けて、仲間と競争し、日本一とれるように頑張りたい」