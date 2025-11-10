¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥« ¥È¥ß¥«¡ß¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Ç¡ÖµíËâ²¦¤Î¼Ö¡×¤È¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¶¤Î¾®·¿¥Ý¥Ã¥É¡×¤òÈ¯Çä
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ï¡¢¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«¡¼¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤ÎÌ¡²è¡ÖDRAGON BALL¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ë¡×¡ÊÈ¯¹Ô¸µ¡§½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥« ¥È¥ß¥«¡ß¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖµíËâ²¦¤Î¼Ö¡×¤È¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¶¤Î¾®·¿¥Ý¥Ã¥É¡×¤Î2¼ï¤ò¡¢11·î15Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¤ê¾ì¡¢ÀìÌçÅ¹¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ì¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥â¡¼¥ë¡×Åù¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Ì¡²è¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¾è¤êÊª¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¡²è¡ÖDRAGON BALL¡×¡ÊÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2²¯6000ËüÉôÄ¶¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Ì¡²è²È¡¦Ä»»³ÌÀ»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾è¤êÊª¤ò¥È¥ß¥«¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3ÃÆ¡£
¡ÖµíËâ²¦¤Î¼Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè2´¬¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µíËâ²¦¤Î¼Ö¤Ï¡¢¸ç¶õ¤¿¤Á¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó»³¤ÇµíËâ²¦¤«¤é¾ù¤ê¤¦¤±¤¿¤â¤Î¡£¼ÖÂÎ¤¬ÃÏÌÌ¤«¤éÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤ÎÉÁ¼Ì¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¥¢¡ÊÆ©ÌÀ¡Ë¤Ê¥¿¥¤¥ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¶¤Î¾®·¿¥Ý¥Ã¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè21´¬¤Î¥Ê¥á¥Ã¥¯À±ÊÔ¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¶¯Å¨¡È¥Õ¥ê¡¼¥¶¡É¤¬¾è¤ë¾®·¿¥Ý¥Ã¥É¡£Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÂæºÂ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè1ÃÆ¡ÖÂ¹¸ç¶õ¤Î¶ÚÅÍ±À¡×¡Ö¥Ö¥ë¥Þ¤Î¥«¥×¥»¥ëNo.9¥Ð¥¤¥¯¡×¡¢Âè2ÃÆ¡ÖµµÀç¿Í¤Î¥ï¥´¥ó¼Ö¡×¡Ö¥ì¥Ã¥É¥ê¥Ü¥ó·³¤Î¾®·¿ÀïÆ®µ¡¡×¤ËÂè3ÃÆ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢6¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¹¤¬¤ë¡£6¼ï½¸¤á¤ÆÌ¡²è¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¾þ¤ë¡¦Í·¤Ö¤Ê¤É³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ï1970Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¹ñ»º¼Ö¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢º£Ç¯55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£³°¹ñÀ½¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤¬Á´À¹¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¹ñ»º¼Ö¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¡¢º£¤Ç¤Ï3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ñÆâ³°Îß·×1Ëü¼ï°Ê¾å¤Î¼Ö¼ï¤òÈ¯Çä¡¢Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï10²¯Âæ¡Ê2024Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2012Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ß¥«¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÉý¹¤¤¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥«¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï³Æ1320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¡áhttps://www.takaratomy.co.jp