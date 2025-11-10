金沢ゆかりの文人画家「竹久夢二」は、大正時代、「夢二式美人画」と言われる独特の画風や今も歌い継がれる名曲「宵待草」の作詞でも知られていますが、海外ではグラフィックデザイナーとして高い評価を受けています。

夢二のデザインに触発された北海道在住のデザイナー、セキユリヲさんの作品展が2025年で開館25周年を迎えた金沢湯涌夢二館で開かれています。

セキユリヲさんは、北海道在住で、テキスタイルやグラフィックデザイナーとして活動し、北海道の自然と向き合いながら暮らしを彩る作品を精力的に発表しています。

竹久夢二が残したデザインの本の編集に関わり、そのデザインに触発され、美人画だけではない夢二の作品の魅力を創作活動を通じて発信しています。

金沢湯涌夢二館では、セキさんの作品と夢二が手掛けた作品があわせて展示されています。

竹久夢二はデザイナーとして海外で評価

写真の左が、セキさんの作品「マッチ」。意義が夢二の作品「マッチ棒」。

マッチ棒は、セキさんが2000年に活動を始めた時、名刺代わりに自分でデザインしたマッチ箱を配るなど思い入れのあるアイテム。

暮らしの中の身近なものをモチーフとしたデザインを発表した夢二へのオマージュが感じられます。

震災からの復興願う作品は、訪問者の手で作り上げる

金沢湯涌夢二館 郄橋律子副館長

「夢二がデザインで用いる絶妙な「間」の取り方（物と物の間）を、関氏が知らず知らずのうちに吸収しているように思います。今活躍されているデザイナーの中には、夢二のデザインに刺激を受けた方がたくさんいるため、夢二のエッセンスが今に生きていることを伝えたかったからです。セキさんは、専門的な研究者以外の人々にも夢二のデザインを広く紹介してくれた人なのです。」

2024年の能登半島地震からの復旧・復興を願う作品「祈りの網」。

使われなくなった漁網を天井からぶら下げ、セキさんが水彩で染めた細い布を会場を訪れた人たちが思い思いに結びつけたものです。

最初は、何もなかった漁網に結びつけられた布の数は1000を超え、多くの人たちの復旧復興の思いが形になった作品となりました。

セキユリヲさんの作品展は、12月7日まで金沢湯涌夢二館で開かれています。