SUPサーフィンの日本代表として、10日からの世界大会に出場する金沢市出身の高校生がいます。内灘の海から世界に挑戦する姿に密着しました。

サーフボードに立ち、パドルを使って波に乗るSUPサーフィン。

このマリンスポーツで世界に挑戦するのが内灘高校の1年生・岩永大生さんです。

岩永大生さん「楽しいが一番強い。若い人から年配の方まで色んな年齢の方がいる。SUPをしていると色んな年代の人と話せる」

10月3日に開かれた、日本代表選考会で優勝を果たし、10日からエルサルバドルで開かれる世界大会に日本代表として出場します。

内灘ビーチで朝練 そのまま学校へ

岩永さんの1日は内灘の海から始まります。

練習を見守るのは内灘町にあるサーフショップRageOnの三ツ井良さん。

およそ1時間の練習では岩永さんのライドをカメラに収めていきます。

三ツ井さんの妻・厚子さん

「これもめっちゃ立っているが、最後のやつが一番良かった」

岩永大生さん

「見た目はあまり良くなかったが、入ったら良い波だった」

三ツ井良さん「時間あるわ」

岩永大生さん「何時ですか？」

三ツ井良さん「7時38分」

三ツ井さんの車に積んだ水で海の塩を洗い流す岩永さん。

ビーチから自転車で学校へ向かいます。

岩永さんは、SUPサーフィンに打ち込むため金沢市内の実家を離れ、下宿先から、内灘高校に通っています。

同級生

「やっぱ肌黒い。海の男」

「誰でもフレンドリーに話しかける。めっちゃ明るくて元気」高校進学でなぜ下宿？ 大会直前 道具の最終チェックも

下宿先は、三ツ井さんが経営するサーフショップです。

岩永さんは物心がつく前からSUPに乗っていたと話します。

岩永大生さん「めっちゃ小さい時なので記憶がないが、お母さんやお兄ちゃんがやっていたので、それで一緒に連れていかれてた」

記者「SUPサーフィンの魅力は？」

岩永大生さん「サーフィンと違って波に乗れる量が全然違う。サーフィンだったら入れない日もSUPだったら入れる。そこが魅力」

岩永さんを1歳の頃から見てきた三ツ井さんは、岩永さんの素質に惚れ込み、内灘での下宿生活を提案しました。

三ツ井良さん

「内灘高校に来れば、朝夕入れるよ。ここに下宿すれば、通うお金もかからないし、自転車で行ける。海に入ることに関しては、すべてパーフェクトな条件が揃う」

岩永大生さん

「親元を離れるのは不安だったが、それよりも海に入って練習したい思いも強かった」「いろんな方に後押ししてもらったので、不安もあったが、下宿することに決めた」

大会前、道具の最終チェック。

予備のフィンがうまく取り付けられるか確認します。

岩永大生さん

「これも隙間ちょっとある」

三ツ井良さん

「このカーボンの量とか、大きさ。1ミリ変わるとそれだけでも乗り味が変わる」

三ツ井良さん「日の丸どこに貼るかで場所が変わってくる」

岩永大生さん「日の丸たぶんここに貼る。ここらへん？」

三ツ井良さん「大生が自分で考えろ」日本代表を目指し作成したマンダラチャート

部屋には、メジャーリーガー大谷翔平選手が目標達成のために作っていたことで知られるマンダラチャートが貼ってありました。その中心には「日本代表」の文字。

岩永大生さん

「目標をしっかり決めて、それに向かって何をするかを決めるために書いた。意識をぐっと上げるために」

サーフショップでの下宿生活でできたたくさんの仲間が世界大会に向けた支援金を寄せてくれます。

SUP仲間「頑張ってきて。頑張れとは言わん、楽しんできて」

岩永大生さん「ありがとうございます」

三ツ井良さん

「（SUP仲間などが）大生が代表で行くんなら、手伝うよ、頑張ってきて、ということで、たくさん支援いただいて、そのおかげで今回行けるようになった」

岩永大生さん

「たくさんの人に支援してもらって、その感謝を忘れず、自分らしい思い切り自分の滑りをしたい」SUPサーフィンの大会ルールは？ 全日本選手権に出場

11月3日、エルサルバドルでの世界大会を前に岩永選手は千葉で開かれた全日本選手権に出場しました。

SUPサーフィンの大会では、3人から4人が13分間（決勝は15分）の中で何度も波に乗り、技、スピード、パワーなどを競います。

1本のライディング毎に点数がつけられ、最も高かった2つの点数を足した得点で勝敗が決まるスポーツです。

前日の1回戦を勝ち進んだ岩永選手、2日目の朝はリラックスした様子。

岩永大生さん

「前日より波は落ち着いて、みんな楽しめるコンディションになった。がんばります」

三ツ井良さん

「大生は小さい波にも対応できるので、良いと思う。楽しみ、見るのが」

迎えた準決勝。序盤は上手く波を捉えられなかった岩永選手ですが、終盤、見事なライディングを決めます。

岩永大生さん

「最後本当ギリギリで勝てたので、勝てたのは良かったが、めっちゃハラハラした」

海に向かって吹く風も強まり、母・美千子さんも見守る中、いざ決勝の舞台へ。

波を待つ岩永選手・・・そして。

他の選手が続々と高得点のライディングを決めます。

岩永選手も果敢にチャレンジしますが、得点を伸ばすことができず、結果は3位入賞となりました。

悔しさをバネに 世界の波へ 岩永大生さんの挑戦

岩永大生さん

「あまり良い波をつかめなかったのが悔しい。点数もあまり出すことができなかった。悔しい」

岩永選手は、この悔しさをバネにきょうから始まる世界大会に挑みます。

岩永大生さん

「世界戦に出るにあたって、本当にたくさんの方々が支援してくれたので、その人たちに感謝して、自分の出せる力を最大限に発揮して、世界で戦いたい。がんばります」

親元を離れ、大好きなSUPサーフィンに打ち込む高校生・岩永大生さん。

未来へ続く大きな波をとらえ始めています。