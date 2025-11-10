オカムラは、壁面に設置した収納やハンガー・傘立てなどを、ひとつなぎに囲い空間に調和させるフレームシステム「Casing（ケーシング）」を、11月から発売する。

人材の確保や社員のエンゲージメント向上などの経営課題に対して、オフィス移転や改装の際にオフィス空間を見直し、働きやすい環境やデザイン性の高い空間を構築することで、社員の生産性向上やモチベーションアップにつなげる企業が増えている。デザイン性の高いオフィスにするために、家具や内装に造作を取り入れるケースも見られるが、時間とコストがかかることが課題となっている。





「Casing」は、壁面に設置した収納や、ハンガー・傘立てなどをひとつなぎのフレームで囲うことで空間に調和させるフレームシステム。高さが異なる収納を囲う収納ユニットと、ハンガーや傘立ての機能を持つアクセサリーユニットをラインアップしている。収納と機能がひとつなぎになるようにフレームで囲うことで、美しさと使いやすさを両立し、造作による内装のような一体感を生み出す。サイズはオカムラの収納およびモバイルロッカーのモジュールに合わせた展開で、カラーはブラックとなっている。一体感を生み出すデザインが、さまざまなオフィス空間に自然に調和する。

［発売日］11月

オカムラ＝https://www.okamura.co.jp