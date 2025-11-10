½½¾¡½Ð¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¹¤º¤é¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ò¤â¤Ã¤È°ìÈÌÅª¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤º¤é¤Î½éÅÐ¾ì¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÆ´¤ì¤Î¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤ËÂÐÌÌ¤·¤Æ......¡Û
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ïº£²ó¤Ç2²óÌÜ¤È¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
¤¹¤º¤é¡¡¿å¿§¤Î¿åÃå¤Î¾å¤ËÇò¤¤¥Ë¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤¿¥«¥Ã¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£Ç»¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¿§¤ß¤Ç¾¯¤·¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¡¢²«¿§¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î°áÁõ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤±¤É²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡©
¤¹¤º¤é¡¡¤Ï¤¤¡£»£±Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÊ¢¶Ú¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÍýÁÛ¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ³Ê¡©
¤¹¤º¤é¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤é°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾åµþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¤¹¤º¤é¡¡¤Ï¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¥³¥¹¥×¥ì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¾åµþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ç¤Ï¼«»£¤ê¤ò¤·¤ÆSNS¤ËºÜ¤»¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤ËÍè¤Æ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°Îò¤Ï¡©
¤¹¤º¤é¡¡¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤Æ4Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµþ¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»£±Æ²ñ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¤ª»Å»ö¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Æ´¤ì¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡©
¤¹¤º¤é¡¡¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
¤¹¤º¤é¡¡¤Ï¤¤¡£¥³¥ß¥±¤Ç°ìÅÙ¤À¤±¡£ÆÍÁ³¡¢¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬»ä¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¹¤®¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åµÞ¤¤¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÍ¶¤¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©
¤¹¤º¤é¡¡¤Ï¤¤¡£²¿ÅÙ¤«À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤À¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¼«ÂÎ¤Ø¤ÎÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤à¤·¤íÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
¤¹¤º¤é¡¡ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±þ±ç¤Î¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÌ³¤Æ»¤Î¤É¤³½Ð¿È¤Ê¤Î¡©
¤¹¤º¤é¡¡½½¾¡¤Ç¤¹¡£ËÒ¾ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢µíÆý¤ä¥Á¡¼¥º¤¬ÍÌ¾¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹¡£»ä¤âµíÆý¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢º£¤Ç¤âËèÆü°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½½¾¡¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©
¤¹¤º¤é¡¡¥Ð¥¹¤¬3¡¢4»þ´Ö¤Ë1ËÜ¤·¤«Íè¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ¨¤¹¤È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£±Ø¤Þ¤Ç¤âÊâ¤¤¤¿¤é1»þ´Ö¤«¤«¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£³Ø¹»¤ÎÂÎ°é¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤òÂ¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ¤¤ë¤Î¡©
¤¹¤º¤é¡¡ÀèÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¿å¤ò¤Þ¤¤¤ÆÅà¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½Õ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ç³ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î»ÔÆâÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥³¥¹¥×¥ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¤¹¤º¤é¡¡¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡×¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ò¤â¤Ã¤È°ìÈÌÅª¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Àà¼ñÌ£¤Î±äÄ¹á¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿»Å»ö¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¤¹¤º¤é¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ËºÜ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Ê¡ÅÄ½ÕÈþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿±ßÃ«ÊâÈþ
¡ü¤¹¤º¤é¡¡
11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹163.5cm¡¡
¡û¸µ¸øÌ³°÷¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£2022Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¾åµþ¡£SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬60Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
