65歳男性「おいしいものが多すぎて迷ってしまいます」大阪食い倒れ旅行に夫婦でかかった費用
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
同居家族構成：妻（64歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：神奈川県
現在の現預金：350万円、リスク資産：50万円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（繰り下げ中）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：なし
配偶者の収入：年金3万円（詳細不明）
ひと月の支出：20万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年2月に妻」と訪れた「2泊の大阪」旅行だそう。
「たこやき、串揚げ、お好み焼き、とにかく食べるための旅行で、おなかいっぱいの旅でした」と旅の思い出を振り返ります。
大阪を訪れるなら「できるだけ前もって食べたいものの優先順位を付けて、さらに飲食店をリサーチしてください。現地ではともかく、迷って、迷ってしまいます。おいしいものが多すぎます。そのうえ安いので最高」だと投稿者。
移動には「新幹線と電車」を利用したそうで、「関東在住者には関西の交通機関がわからなく、行先まで着けるか心配していましたが、地下鉄が意外と分かりやすく問題なく過ごせました」とのこと。
旅行にかかった費用は夫婦合わせて「交通費が合計5万円、宿泊費が5万円、食事やお土産で3万円でした」とあり、総額13万円ほどとなったようです。
最後に、これから旅行を計画しているシニア世代に向けて「ともかく、ネットで行先の情報を取り、なるべく安全で価格の安くなるように」手配するのがおすすめだとアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
「行ってよかったシニアの旅先は大阪」現役引退後は「2〜3年に1回程度、夫婦ふたり旅」をすることが多いという今回の投稿者。
