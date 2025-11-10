RIZAPグループの連結子会社であるRIZAPは、初のリカバリーウェアブランド「REZAP（リザップ）」を展開する。Tシャツとスパッツのラインアップで、11月10日（一部商品は12月）からオンラインショップ等で販売を開始する。

「REZAP」は、家庭用遠赤外線血行促進用衣として一般医療機器の届出を済ませたリカバリーウェアブランド。着用するだけで血行を促進し、筋肉のコリ緩和や疲労回復をサポートする（遠赤外線の血行促進効果による）。最大の特長は火山灰を練り込んだ生地と、鉱石ラバーをプリントしたRIZAP独自の素材設計となっている。素材特性を活かし、身体のコンディションを整えやすい着用感を追求した。また鉱石を含んだラバーを現代人の悩みの深い箇所に配置するなど、解剖学、運動力学、生理学に基づくトレーニングを研究してきたRIZAPだからこそ可能な商品仕様となっている。

RIZAPは、リカバリーウェア「REZAP」の展開を通じて、多くの人々の健やかで快適な日常を送るパートナーとなり、QOL（生活の質）の向上やウェルビーイングの実現に貢献していく考え。



「REZAP」Tシャツ

REZAPは火山灰を練り込んだ生地と、鉱石ラバーをプリントしたRIZAP独自の素材設計とのこと。衣類形状の医療機器となっている。遠赤外線の血行促進効果による、疲労回復、筋肉のコリ緩和、筋肉の疲れの軽減のような健康効能が期待できる。鉱石を含んだラバーを現代人の悩みの深い箇所に配置した。快適な着心地と、締め付け感のない伸びやかなフィット感となっている。運動時はもちろん、インナーやホームウェア、ナイトウェアとしても幅広く活用できる（肌に直接触れるように着用してほしいとのこと）。インナーとして着用時、服にひびかない広めのネックラインとなっている。ラグラン製法で快適な着心地だとか。服がまくれたりしにくいサラリとしたラバーで凸凹が気になりにくいという。体にまとわりつきにくいとのこと。寝返りもスムーズだという。薄手でかさばらないため、旅行やジムに持ち運びも楽々だとか。



「REZAP」スパッツ

REZAPは、火山灰を練り込んだ生地と、鉱石ラバーをプリントしたリカバリーウェア。リカバリーウェアとは、着用によって疲労回復をサポートする目的の衣類のこと。リカバリーウェアの中には、「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として一般医療機器の届出が行われているものもある。着用することで、自身の体から発生する熱エネルギーを鉱石が吸収し、遠赤外線を輻射（ふくしゃ）するというメカニズムによって、血行が促進される。その結果、着るだけで筋肉のコリを緩和し、疲労回復をサポートする効果が期待できる。

［小売価格］各1万1000円（税込）

［発売日］11月10日（月）

RIZAP＝https://www.rizap.jp