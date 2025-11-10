º´Ìî³Ù¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¢2Ç¯È¾±Û¤·¤Îµó¼°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö»÷¤¹¤®¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤½¤ê¤ã»÷¤Æ¤ë¤ï¡ª¡×
¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¥¿¥¤¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¡¢¥«¡¼¥ó¥Á¥ã¥Ê¥Ö¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ï¡¼FC¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Ìî³Ù¤µ¤ó¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëº´Ìî·Ì¤µ¤ó¤Ï11·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£2Ç¯È¾±Û¤·¤Ëµó¤²¤¿·ëº§¼°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Ìî·Ì¤Î·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡¡²þ¤á¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Öº´Ìî³Ù¤¯¤ó¤Ë¤Ë¤Æ¤ë¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤éÁÐ»Ò¤µ¤ó¡ª¡ª¤½¤ê¤ã»÷¤Æ¤ë¤ï¡ª¡ª¡×¡ÖÆ±¤¸´é¤¬£²¤Ä¤¢¤ë¡¼¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö»÷¤¹¤®¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Ìî·Ì¤Î·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥È