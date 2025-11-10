UCC上島珈琲（以下、UCC）は、“農園からこだわった、まっすぐな一杯”を届けるカプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」から、コーヒーのテロワールを味わえる「旅するコーヒーマリアージュ」セットの第11弾を、11月10日にドリップポッド公式オンラインストアで150セット限定で予約販売を開始する。今回は「旅するコーヒーマリアージュ」シリーズ初となる2種類のコーヒーと2種類のケーキを組み合わせたセットになっており、コーヒーはスペシャルティコーヒーを使用した「ウィンターブレンド2025」と、コーヒーの王様の名にふさわしい、品格のある味わいが特徴のブルーマウンテンコーヒーを使用した「ブルーマウンテンブレンド」を選定。ケーキにはポップアップストアなどで話題のパティスリー「feuquiage（フキアージュ）」が作る「ケーク・カシスフィグ」と「ケーク・マロングラッセ」とのマリアージュが楽しめる。

2022年6月から様々なマリアージュ体験を届けているドリップポッド公式オンラインストア限定企画「旅するコーヒーマリアージュ」セットは、今回で11回目を迎える。昨年冬に販売した第9弾の旅するコーヒーマリアージュセットでは、「ウィンターブレンド2024」をセット品のコーヒーに選び、好評につき完売した。昨年は冬の訪れとともに気軽に楽しめるよう明るく軽やかな味わいが特徴的なホリデーシーズンを意識したマリアージュセットだったが、今回はホリデーの街並みを彩る赤と白のカラーをモチーフにし、2種類のコーヒーとスイーツが織りなす風味のコントラストが楽しめるマリアージュセットになっている。



「旅するコーヒーマリアージュ」セット第11弾

今回の「旅するコーヒーマリアージュ」セットで届ける2種類のカプセルの一つ「ウィンターブレンド2025」は、スペシャルティコーヒーを使用したドリップポッドのシーズナルブレンドの中では1年を通じて最も人気のカプセル。また菓子は、話題のパティスリー「feuquiage（フキアージュ）」の畠山シェフが本セットのためにオリジナルで作る「ケーク・カシスフィグ」と「ケーク・マロングラッセ」の2種類を組み合わせた。それぞれ「ウィンターブレンド2025」と「ブルーマウンテンブレンド」と一緒に味わうことで、コーヒーの味わいの変化が楽しめる特別なコーヒーマリアージュ（コーヒーと相性の良い食事を選び、食べ合わせることでコーヒー本来の味わいや食べ合わせた物のおいしさをより引き立たせること）体験を届ける。

［小売価格］4900円（税込）※送料無料

［発売日］11月10日（月）

